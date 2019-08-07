Орешкин назвал падение рубля ожидаемым

Москва, 7 августа. Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что падение рубля по отношению к доллару соответствует прогнозу Минэкономразвития и правительства РФ.

«Если вы посмотрите наш прогноз, который был изначально, он предполагал, что во втором полугодии у нас курс будет в диапазоне 65-66 (рублей за доллар – Прим. ФАН), на который мы сейчас де-факто и вышли. То есть здесь, скорее, можно было говорить об излишне крепком рубле», — пояснил министр.

Согласно официальному прогнозу министерства экономического развития РФ, среднегодовой курс доллара в 2019 году составит 65,1 рубля.

Стоит отметить, что с начала лета курс доллара несколько раз опускался до 62,5 рублей. Однако после введения очередных антироссийских санкции со стороны США и падения цен на нефть более чем на 3% курс доллар вернулся к отметке в 65 рублей.

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против России в связи с так называемым делом Скрипалей. Первая волна этих санкций была введена год назад. Новый пакет санкций вступит в силу 19 августа 2019 года и будут действовать минимум год.

Позднее в МИД РФ заявили, что введение новых антироссийских санкций полностью соответствует политике президента США Дональда Трампа.