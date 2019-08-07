«Оппозиционер» Врански получал щедрые подарки от депутатов ЗакСа, запугивая застройщиков

Санкт-Петербург, 7 августа. Основатель градозащитного движения «Красивый Петербург» Красимир Врански перепрофилировался из общественника в оппозиционного политика. СМИ выяснили, что участвующий во всех митингах Врански тесно связан с политиками, выдворенными ранее из Смольного.

Безработный бывший логист и градозащитник теперь строит политическую карьеру. На его официальном сайте сообщается, что Врански, родившийся в Болгарии в 1981 году, переехал в Петербург в 1990-х, поступил в СПбГАТИ, но, не доучившись, вернулся на родину. С 2008 года он постоянно проживает в Петербурге.

В 2012 году после увольнения из компании, где он работал логистом, основал движение «Красивый Петербург». Вскоре движение стало популярным, к нему подключились волонтеры. В то же время Врански посетил столицу ради «Марша миллионов», устроенного белоленточниками.

«Невские новости» выяснили, что «Красивый Петербург» особо активно работал в то время, когда в Смольном пост вице-губернатора занимал Игорь Албин. Вместе с ним Врански работал весьма плодотворно. Сам он рассказывал о существовании некоего «прямого телефона в Смольном». В соцсетях общественник делился снимками с заседаний вместе с Албиным.

Как отмечает издание, с 2016 по 2018 год Врански под видом патрулирования наблюдал фактически за всем, что происходило в городе: от уборки улиц до размещения рекламы.

Несмотря на все документальные подтверждения, Врански отрицает связь с Албиным. Поскольку это стало причиной недоверия со стороны других оппозиционных активистов.



Однако обращает на себя внимание тот факт, что на всех медиаресурсах «Красивого Петербурга» нет ни одного упоминания Албина в отрицательном ключе. Кроме того, есть и другие точки соприкосновения.

Гендиректор строительной компании Воин-В Олег Глущенко напомнил «Невским новостям», что во времена Албина, депутаты городского парламента Резник, Вишневский, Никешин, Ковалев и Нотяг — «занимались шантажом бизнесменов-застройщиков, «продавая» право спокойно заниматься бизнесом».

Градозащитные движения использовались для давления на строителей. Чтобы привлечь внимание СК РФ и прокуратуры к строителям подключали Врански.

В 2018 году город возглавил Александр Беглов, и Игорь Албин был уволен с должности вице-губернатора. Оставшийся не у дел Врански забросил градозащитную активность и перешел на политическую.

Издание также обращает внимание на сомнительные доходы «политика». На данный момент он и его жена официально нигде не работают. Движение «Красивый Петербург» собирает незначительные донаты со сторонников. Супруга Врански Антонина связана с организацией «Наблюдатели Петербурга», через которую проходят все собрания городской оппозиции. В собственности «оппозиционера есть недешевая квартира в ЖК «Манхэттен».

В настоящее время Врански выступает в поддержку Максима Резника против нынешних петербургских властей, участвует во всех митингах, включая незаконные. Эксперты отмечают, что вопросы о том, как бывший логист, бросивший работу ради общественной деятельности, смог заработать на дорогую квартиру, остаются. Не исключено, что «деятельность Врански последних лет не что иное, как отработка дорогого «подарка» от важных людей, имеющих или в недавнем прошлом имевших большое влияние в Петербурге».