Столтенберг заявил, что НАТО не давала обещания России о нерасширении

Сидней, 7 августа. НАТО никогда не давала обещаний России о нерасширении альянса после окончания холодной войны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в исследовательском институте в Сиднее.

«Такого обещания не было», — подчеркнул он.

По его словам, для того, чтобы дать такое обещание, страны-участницы альянса должны были провести встречу и принять соответствующее решение. Однако генсек НАТО заверил, что может гарантировать, что такой встречи никогда не было, пишет РИА Новости.

«Решения в НАТО принимаются консенсусом, поэтому таких обещаний России не было», — подчеркнул он.

Опроверг Столтенберг и то, что это обещание России давали США. По его словам, это было бы «абсолютно неприемлемо».

«Это возродило бы идею о том, что великие державы имеют право решать, что делать маленьким странам», — пояснил он.

Напомним, российская сторона придерживается другой точки зрения. В Москве считают, что расширение НАТО на восток идет вразрез с теми гарантиями, которые ранее давали власти западных стран.

Российское руководство пообещала, что на все агрессивные шаги со стороны НАТО последует соразмерный ответ, а тем, кто преследует цель сделать членами альянса Украину или Грузию, стоит задуматься о последствиях своей безответственной политики.