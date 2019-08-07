Шнуров в зеленых трусах изобразил Иисуса в бассейне

Москва, 7 августа. Отдыхающий на Мальдивах лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил в Instagram фотографию, на которой он изображает Иисуса Христа, плавая в бассейне.

«Ты как Иисус», — коротко прокомментировал он запись.

Подписчики музыканта отреагировали на его пост по-разному. Некоторым шутка не понравилась, и они начали критиковать певца, у которого «зашкалил борзометр». Другие оценили модные зеленые плавательные шорты, полностью проигнорировав антиклерикальную провокацию.

«Труселя зачетные», — отмечает одна из подписчиц.

При этом у многих представительниц слабого пола при изучении фотографии распластавшегося в воде Шнурова неожиданно проснулся материнский инстинкт, и они посетовали на худобу примерившего терновый венец артиста.

«Прямо накормить хочется», «Дохленький какой-то вы» — пишут они в комментариях.

Отметим, что Шнуров уже не в первый раз провоцирует верующих. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов, который последовательно выступает в защиту православия и традиционных ценностей, раскритиковал клип «Ленинграда» под названием «i_$uss».

В нем девушка, находясь в состоянии наркотического опьянения, приходит в ночной клуб и замечает молодого человека, который кажется ей Иисусом. Милонов назвал ролик «бездарной выходкой» и «антирусским искусством», а самого Шнурова — последователем художника Петра Павленского, который в рамках одной из своих акций приколотил свои гениталии гвоздями к брусчатке на Красной площади.