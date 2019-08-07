Заблудившегося у президентского дворца в Анкаре Зеленского сняли на видео



Анкара, 7 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре. На верный путь политика вернул турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган

Трансляцию церемонии вел местный телеканал NTV. На опубликованном в Сети видео можно видеть, как Зеленский на турецком языке поприветствовал выстроенный у президентского дворца почетный караул, после этого он должен был вместе с Эрдоганом принять рапорт офицера, однако глава Украины едва не нарушил протокол церемонии, направившись в другую сторону. Эрдоган был вынужден попросить Зеленского вернуться и принять рапорт.

После церемонии они направились в президентский дворец для проведения переговоров. После этой беседы пройдет встреча в расширенном составе с участием членов делегаций двух стран.

Как сообщалось ранее, в Турции Зеленский прибыл 7 августа. Его первый рабочий визит в эту страну продлится два дня. Он уже успел встретиться с крымскотатарской общиной в Турции и пообещать, что когда-нибудь «настанет день», когда Крым вернется в состав Украины.

Ранее известный турецкий политолог Керим Хас заявил в комментарии ФАН заявил, что каких-то глобальных решений по итогам переговоров Зеленского и Эрдогана ждать не стоит. Скорее всего, это будет просто «ознакомительная» встреча.