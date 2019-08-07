В Росгидромете объяснили причину аномальной погоды «небесной механикой»

Москва, 7 августа. Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.

Сидоренков является автором одной из научных гипотез о связи климата на Земле с межпланетной гравитацией. По его словам, главным фактором в формировании погоды в этом сегодня является «небесная механика», то есть движение Земли, Луны и Солнца.

«Всем известно, что гравитационные связи Луны и Земли вызывают приливы и отливы в океане. Но точно такое же гравитационное воздействие оказывается Луной на «пятый океан» — на земную атмосферу», — заявил эксперт в интервью МК.

По словам Сидоренкова, ученые еще более ста лет назад выяснили, что «обычно режим погоды меняется через 5-9 дней», данный цикл связали с лунными фазами.

Фиксируется и более длительный цикл воздействия Луны на атмосферу Земли (половина полного периода — 206 суток), связанный с тем, что Луна движется вокруг планеты по эллиптической орбите.

«Этот 206-суточный цикл — половина главного лунного цикла — нарушает сезонный ход климатических изменений. По нормальному сезонному ходу у нас июль — самый теплый месяц, а январь — самый холодный», — объяснил эксперт.

По его словам, 206-суточная цикличность четко прослеживалась в температурных аномалиях.

«Вспомните, в мае-июне было очень жарко. А сейчас волна холода. Потом через три месяца после начала похолодания опять будет тепло. То есть налицо нарушение сезонного хода из-за лунного воздействия», — заявил Сидоренков.

В первых числах августа научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал RT, что в стране в настоящее время наблюдается существенно аномальная погода. Температура воздуха ниже нормы на 7,5 градусов Цельсия. По его словам, это связано с тем, что над Уралом проходит «хорошо выраженный высотный циклон».

«Эта погода существенно аномальная. Похолодание, которое сейчас наблюдается, — редко встречающееся событие», — отметил Вильфанд.

Ранее в среду эксперты рассказали, что холодная погода в Москве затормозила продажи летней одежды и обуви и переориентировала спрос на утепленные модели. Босоножки, сандалии, шорты, сарафаны, летние брюки не пользуются спросом у россиян летом 2019 года. Вместо этого популярность приобрела одежда демисезонного ассортимента из весенних коллекций. Это трикотаж, легкие куртки, закрытая обувь.