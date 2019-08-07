Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск

Луганск, 7 августа. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского в столицу ЛНР для проведения прямых переговоров. Об этом глава республики заявил в ходе прямой линии с жителями Украины.

Пасечник подчеркнул, что главной целью таких переговоров является прекращение боевых действий в Донбассе, а также разведение сил и средств по всей линии соприкосновения сторон. Кроме того, глава ЛНР гарантировал безопасность Зеленскому в случае его визита в республику, отметив, что он будет принят в Луганске в соответствии с международным протоколом.

«За свою жизнь ему опасаться абсолютно нечего, пусть приезжает к нам. Мы будем беседовать о том, как быстрее установить мир на Донбассе, чтобы остановить это сумасшествие», — пояснил Пасечник.

Глава ЛНР подчеркнул, что прямые переговоры должны стать первым шагом на пути установления мира в Донбассе. Кроме того, подобная встреча позволит Киеву «услышать голос Донбасса».

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины объявили о начале военной операции против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Кроме того, в результате вооруженных столкновений в Донбассе погибли 3,5 тысячи мирных жителей, еще девять тысяч получили тяжелые ранения.