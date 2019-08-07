Кононенко назвал хаосом и бардаком задержание экс-президента Киргизии Атамбаева

Российский журналист и блогер Максим Кононенко допустил, что сценарию Киргизии с задержанием экс-президента может последовать и Украина.

Ранее официальный представитель социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаева сообщила, что в киргизском селе Кой-Таш проводится операция по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. В резиденции Атамбаева работает спецназ, слышны автоматные очереди.

У дома бывшего президента собрались несколько сотен его сторонников и сотрудников милиции. Как сообщают очевидцы с места событий, сотрудники спецназа активно используют светошумовые гранаты и резиновые пули. Над домом Атамбаева кружит вертолет.

В настоящее время известно, что около десяти человек получили ранения, среди пострадавших есть и журналисты информационного агенства 24.kg. В настоящее время спецназ уже вошел на территорию резиденции.

Отметим, поводом для задержания Атамбаева мог стать его отказ прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент игнорировал все повестки и на все вопросы предпочитал отвечать дистанционно. По закону Киргизии, в случае, если свидетель трижды проигнорировал повестки на допрос, правоохранители могут привести его принудительно.

Комментируя происходящее в стране, российский журналист и блогер Максим Кононенко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что вслед за Киргизией задержанием бывшего президента может заняться и Украина.

«Я, конечно, не специалист по региону, но вот сидел там 15 лет этот самый Аскар Акаев, при нем все было тихо и спокойно, но, видимо, он надоел потом местному населению. Не знаю, почему. А местное население устроило вот эту самую тюльпановую революцию, после которой неожиданно в аэропорту Бишкека появилась американская военная база, которую я наблюдал собственными глазами. Тогда там прямо на летном поле стояли военные самолеты США, их было видно из здания аэропорта», — пояснил собеседник ФАН.

Далее, по словам Кононенко, в Киргизии начался президентский калейдоскоп. В результате которого «демократическим» путем был сначала свергнут избранный глава государства Курманбек Бакиев, после которого в кресло президента села Роза Отунбаева, а после нее и Алмазбек Атамбаев.

«Нынешний президент, насколько я понимаю, не хочет уходить и хочет остаться. И мы видим очередной, не первый, не второй и даже не пятый пример того, как страна, в которой произошла цветная революция, перестает быть государством, в котором обеспечивается функционирование государственной машины. Все это превращается в хаос и бардак. И есть у меня подозрения, что и на Украине закончится тем же. В определенное время спецназ будет вести захват Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко — Прим. ФАН). Ранее Коломойский (украинский олигарх Игорь Коломойский — Прим. ред) дал РБК такое хамское интервью, что лично у меня нет никаких сомнений, что задержание Порошенко не за горами», — заключил Кононенко.

Напомним, в конце июня парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева. Его подготовила спецкомиссия, после чего прокуратура страны выдала заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. 27 июня Атамбаев был лишен неприкосновенности.

Президент России Владимир Путин внимательно следит за развитием ситуации в Киргизии. Ему уже доложили о произошедшем.