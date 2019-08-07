Минздрав РФ объяснил причину отмены аукционов на закупку лекарств в регионах

Москва, 7 августа. Увеличение числа несостоявшихся аукционов на закупку лекарств в российских регионах связано с референтными ценами. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

В ведомстве пояснили, что по закону при госзакупке лекарств должны быть использованы усредненные показатели цены, однако данная норма не применяется, поскольку существует необходимость доработать единый справочник-каталог лекарственных препаратов.

Минздрав России уже провел переговоры с фармацевтами и поставщиками, а также с представителями местной власти по вопросу определения размера начальной цены контракта.

«Неверное толкование заказчиками норм законодательства в сфере закупок, в том числе лекарственных препаратов, приводит к увеличению количества несостоявшихся аукционов на закупку лекарственных препаратов в субъектах РФ», — говорится в сообщении.

Напомним, что в июле в ряде регионов возник дефицит лекарства «Ламивудин». Тогда Минздрав принял меры по стабилизации ситуации и добился перераспределения медикаментов, удовлетворив потребность субъектов федерации в этом препарате.

Ранее сообщалось, что некоторым российским больницам не хватает денег на лекарства из-за долгов по кредитам.