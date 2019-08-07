Путину сообщили о задержании экс-президента Киргизии

Москва, 7 августа. Президент РФ Владимир Путин следит за развитием ситуации в Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В администрации российского лидера уточнили, что глава государства проинформирован о событиях в республике, связанных с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и оперативно получает всю самую последнюю информацию.

Как сообщалось ранее, спецоперацию по задержанию Атамбаева в резиденции Кой-Таш проводил спецназ государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе ведомства, отметив, что боевое оружие при этом не применялось, «только спецсредства». По данным Центра экстренной помощи, в результате штурма пострадали уже более десяти человек.

Атамбаев был президентом Киргизии с декабря 2011 по ноябрь 2017 года. Он пришел к власти после госпереворота. 27 июня его лишили неприкосновенности. Сам Атамбаев считает себя жертвой политических гонений.

Экс-президента Киргизии подозревают в перепрофилировании земельных участков, коррупции, незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Батукаева, а также незаконных поставках угля на ТЭЦ Бишкека. Более того, по версии следствия, он нарушил законодательство Киргизии при строительстве дома в селе Кой-Таш.