Военная прокуратура Украины обиделась на администрацию Зеленского

Киев, 7 августа. Главная военная прокуратура Украины назвала неприемлемым заявление заместителя главы администрации украинского президента Руслана Рябошапки о необходимости ликвидировать ведомство.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры и военной юстиции. Кроме того, Рябошапка выразил уверенность, что в ближайшее время эти ведомства будут упразднены.

«Считаем неприемлемыми заявления о ненужности военной прокуратуры, которые обусловлены поверхностным представлением о ее деятельности», — говорится в заявлении.

В ведомстве также добавили, что военная прокуратура является эффективным органом, а количество ее сотрудников составляет всего лишь 6% от общего числа украинских прокуроров. При этом за время своего существования ведомство привлекло к уголовной ответственности 263 человека, а также установило более 160 мест незаконного содержания пленных.

«Надеемся, что очередные реформы будут конструктивными и обдуманными, лишенными чьих-то заказов, упакованных в реформаторскую обертку с бантиком. Война не всех вылечила», — добавили в прокуратуре.

Кроме того в ведомстве напомнили, что за годы своего существования военная прокуратура направила в суды 1,3 тысячи уголовных дел, которые касаются коррупции, а также сорвала незаконную сделку по продаже государственных предприятий на сумму в размере более двух миллионов долларов.