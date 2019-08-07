Вербер могла убить акклиматизация, считает врач

Москва, 7 августа. Акклиматизация и частые перелеты могли стать вероятными причинами смерти фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер. Такое предположение в среду высказала врач-онкогематолог Раиса Качанова.

Кроме того, не последнюю роль играют такие факторы, как возраст и генетическая предрасположенность. Известно, что отец Вербер, у которого ранее также диагностировали рак, скончался в возрасте 57 лет.

«Рак крови бывает разным. При некоторых формах нарушается свертываемость крови и перекос бывает как в одну, так и в другую сторону. При каком-то кровь не свертывается, при каком-то наоборот: тромбоциты слипаются и образуются тромбы», — пояснила Качанова порталу Teleprogramma.pro.

По ее словам, Вербер стоило беречь свое здоровье, как китайскую вазу, однако та не хотела доживать свои дни на больничной койке.

Ранее подруга фешен-директора ЦУМа Алена Кравец предположила, что Вербер могли отравить ее недруги. Женщина скончалась во время отпуска в Италии на 62-м году жизни. Женщине стало плохо во время ужина, и ее экстренно доставили в больницу Форте-дей-Марми. Согласно предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Кроме того, врачи диагностировали отказ всех органов. Точную причину смерти можно будет назвать только после вскрытия.

По словам телеведущей Ксении Собчак, Вербер весь год болела и перенесла на ногах два воспаления легких. Кроме того, около 10 лет назад у нее был диагностирован рак крови, однако в 2013 году женщина публично заявила, что ей удалось победить онкологическое заболевание.