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ФАН-ТВ

Долг Соболь растет: уже более 600 тысяч рублей за незаконные акции. ФАН-ТВ

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Хорошевский районный суд вынес постановление о взыскании с Любови Соболь штрафа в размере 300 тысяч рублей. Ее привлекли к ответственности по части 8 статьи 20.2 за нарушение установленного порядка организации митингов. В частности, так называемый независимый кандидат, а по факту — правая рука Навального, призывала выходить на незаконные акции 27 июля. Тогда было задержано около тысячи человек. Силовикам пришлось обеспечивать на улицах Москвы повышенные меры безопасности, в то время, как привезенные из регионов гости бесновались и создавали угрозы для окружающих.

Сама Соболь на заседание так и не явилась. Не соизволили прийти и ее официальные представители. Все силы были брошены на скандалы, которые команда Навального устроила в ЦИКе. Кстати, центральная комиссия так же, как и окружная, отказала Любови Соболь в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Ранее ей уже выписывали два штрафа — в 30 и 300 тысяч. Из каких денег Любовь планирует оплачивать участие в провокациях — остается секретом.

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