Спецназ Киргизии задержал Атамбаева после штурма его резиденции

Бишкек, 7 августа. Киргизский спецназ задержал бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш (Чуйская область).

«Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли его в неизвестном направлении», — пояснил представитель штаба политика агентству ТАСС.

Он также отметил, что в доме экс-президента продолжается стрельба.

Ранее сообщалось, что спецназ прибыл к дому экс-президента и начал операцию по задержанию, однако ему помешали сторонники Атамбаева. Силовики применили шумовые гранаты и резиновые пули. Согласно предварительным данным десять человек, включая журналистку, пострадали.

При этом местные СМИ сообщают, что спецназ не применял боевое оружие. Сторонники задержанного в свою очередь забрасывали правоохранителей камнями.

Напомним, что экс-президент подозревается в перепрофилировании земельных участков, коррупции, незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Батукаева и незаконных поставках угля на ТЭЦ Бишкека. Кроме того, следователи полагают, что политик нарушил законодательство страны при строительстве дома в селе Кой-Таш (Чуйская область). 27 июня он был лишен неприкосновенности решением парламента. Сам же экс-президент все обвинения отрицает и утверждает, что стал жертвой политических гонений.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с декабря 2011 по ноябрь 2017 года. Он пришел к власти после госпереворота, в ходе которого был свергнут президент Курманбек Бакиев.