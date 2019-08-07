Масштабный рок-фестиваль может пройти в Кузбассе

Кемерово, 7 августа. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встретился с организаторами фестиваля «Герои мирового рока». Глава региона обсудил возможность проведения таких мероприятий в регионе в будущем.

Цивилев планирует проводить масштабные культурные мероприятия с 2020 года. Он утверждает, что фестиваль будет соответствовать своему предшественнику под названием «Зори Кузбасса», который проходил в Кемерово до 90-х годов. Как сообщает «Газета Кемерова», губернатор Кузбасса также поблагодарил организаторов за проведенный фестиваль «Герои мирового рока» и отметил его успех в регионе.

«Грандиозное шоу посетили более ста тысяч кузбассовцев и гостей из других регионов! Судя по отзывам, которые я слышу до сих пор, концерт людям понравился. У кузбассовцев должна быть возможность видеть мероприятия такого уровня чаще», – рассказал Цивилев.

Отметим, что на существовавшем ранее фестивале «Зори Кузбаса» выступали профессиональные коллективы Кемеровской области наряду со знаменитыми артистами того времени. Такое культурное мероприятие длилось до десяти дней, как рассказал глава региона. Он поручил начальнику областного департамента культуры и национальной политики Марине Евса создать рабочую группу, которая займется организацией фестиваля.