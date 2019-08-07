Миро набросилась на Бородину, которой не хватило «драйва» на концерте Лопес

Москва, 7 августа. Cкандальный блогер Лена Миро высмеяла обзор телеведущей Ксении Бородиной о прошедшем в Москве концерте латиноамериканской певицы Дженнифер Лопес.

На видео Бородина призналась, что ей «очень сильно не хватило драйва». Не понравилось телеведущей то, что Лопес много переодевалась во время шоу, паузы составляли пять-шесть минут, и за это время зрители успевали «затухнуть». Кроме того, Бородину не порадовало то, что артистка исполнила много незнакомых ей песен.

В ответ Миро язвительно заметила, что Бородина берется оценивать звезду, «застряв рассуждениями и внешним видом в «нулевых».

«Теребя сальные волосенки, Бородина вещает прокуренным или, может, пропитым голосом о том, что ее разочаровал концерт Дженнифер Лопес», — с сарказмом пишет блогер в своем блоге.

По ее мнению, под драйвом Бородина, видимо, понимает «пьянку вырвавшихся в караоке куриц-мамочек», но в концертную программу Дженнифер Лопес такая опция не входит. Кроме того, Миро поиздевалась и над внешним видом телеведущей. По ее словам, Бородина очень «обабилась». Блогер напомнила, что в 2019 году в тренде естественность, но телеведущая щеголяет с подстриженными по нелепой моде позавчерашнего дня бровями, тяжелыми, пришитыми ресницами, откровенными яблоками филлеров в лице и лепешками вместо губ.

Она со смехом заметила, что претензии Бородиной о том, что на концерте Лопес была «была куча латиноса», как минимум странные.

«Вот что должно быть у человека в голове, чтобы ляпнуть такое?! Лопес — латиноамериканка. Ей что — Лепса или Ваенгу специально для Ксении исполнить?» — поинтересовалась блогер.

По мнению Миро, «словесный понос» Бородиной невозможно слушать. Более того, она выразила недоумение, как телеведущая «с такой плохой дикцией и неспособностью четко выразить простую мысль, столько лет протирает свой целлюлит на телеэкране».

Напомним, концерт в Москве Лопес дала 4 августа. На сцену артистка вышла после полуторачасовой задержки, но потом «зажгла» стадион. Да так, что на ней даже лопнул костюм с белыми трусами.