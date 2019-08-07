Дома в Ачинском районе восстановят за две недели. События дня. ФАН-ТВ

Огонь над Донбассом Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель в скором времени могут встретиться на одной площадке. Лидеров «нормандской четверки» планирует созвать президент Украины. Тема для обсуждения — ситуация в Донбассе. Она стала главной и для сегодняшнего телефонного разговора Путина и Зеленского. Подтолкнула к звонку президента Украины гибель четырех солдат в Донбассе. По версии Киева, в этом виноваты военнослужащие ДНР. Зеленский попросил президента России «повлиять» на представителей республики. Однако в Народной милиции ДНР опровергли все обвинения. По информации военных республики, это был несчастный случай. Он произошел во время разгрузки противопехотных мин. Президент России подчеркнул, что для прекращения конфликта украинским войскам необходимо перестать стрелять по Донбассу. Все проще простого. Но, видимо, не для Киева. Еще 21 июля Донецкая и Луганская народные республики договорились с Украиной о перемирии. Однако оно продержалось совсем недолго: в тот же день армия Киева обстреляла село в ДНР. В ходе телефонного разговора глава России напомнил и о Минских договоренностях. В том числе — предоставление ДНР и ЛНР особого статуса. Однако новая украинская власть уже не раз давала понять, что выполнять соглашение не планирует. И даже, несмотря на то, что в ходе предвыборной кампании обещала сделать все для окончания войны.

Ремонт домов в Ачинском районе Не более двух недель. За такие сжатые сроки строители должны восстановить все дома, которые пострадали от взрывов в Ачинском районе. Соответствующее распоряжение поступило от министра обороны России Сергея Шойгу. В селе Каменка специальная комиссия уже оценивает нанесенный ущерб. В первую очередь строители восстановят жилые дома, больницы, школы, детские сады. Работы уже начались. Мощный взрыв на военном складе произошел 5 августа. По версии следствия, во время погрузки боеприпасов начался пожар, который и вызвал подрыв снарядов. Чтобы не допустить страшной трагедии, власти моментально эвакуировали из ближайших поселений около 16,5 тысяч человек. Но, увы, без жертв не обошлось. Погиб один человек, 12 пострадали. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело. Кстати, эвакуированные ачинцы уже возвращаются в свои дома. Опасности никакой нет. А, вот, проезд в село Каменка пока что закрыт. На его территории продолжают искать взрывоопасные предметы.