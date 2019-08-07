Студент ВШЭ Жуков управлял толпой на незаконной акции в Москве после обучения на Западе

Либеральная общественность пытается сделать «героя» из арестованного Егора Жукова — студента НИУ ВШЭ и по совместительству координатора массовых беспорядков на незаконной акции в Москве 27 июля, устраивающего потасовки после обучения у западных специалистов по «оранжевым революциям». Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Егор Жуков — 21-летний студент политологического департамента «Высшей школы экономики», блогер и самый молодой кандидат в депутаты, выдвигавшийся ранее в Мосгордуму по 4-му избирательному округу от «команды Дмитрия Гудкова». Участие в жизни столицы — закономерность ввиду взглядов.

По признанию его друзей, Егор при поступлении в вуз сразу обозначил, что политика — главный интерес в жизни, и он намерен заниматься ей с практической стороны. Однако всего через пару месяцев Жуков досрочно закончил свою предвыборную кампанию, так как быстро понял, что у него не хватает средств для оплаты сбора подписей. В связи с этим было принято решение отказаться от выдвижения и поддержать других кандидатов.

Под защитой либералов

Поддержка своих союзников по команде выразилась нетривиально — помощь в организации массовых беспорядков после отказа МГИК в регистрации так называемым «независимым кандидатам» из-за обнаруженных махинаций с подписями. Молодой технолог координировал действия толпы в Камергерском переулке 27 июля во время незаконного митинга и стал участником провокации со столкновением людской массы с сотрудниками правоохранительных органов. Именно тогда органы правопорядка были забросаны бутылками и противостояли прорыву толпы на Тверскую улицу.

После незаконной акции блогер был привлечен к уголовной ответственности по делу о массовых беспорядках 27 июля по 212 статье УК РФ. Следователи также увидели в действиях Жукова манипуляции по управлению толпой. Арест экс-кандидата вызвал широкий социальный резонанс. Либеральная общественность вступилась за «своего», попытавшись сделать из студента «героя».

По версии либеральных СМИ, Жуков — отличник, олимпиадник, «жертва тоталитарной машины» и «опрятный молодой человек», который 27 июля «просто мимо проходил». Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в радиоэфире и вовсе заявил, что студента задержали за попытку увести толпу с проезжей части на тротуар. Эту же позицию ретранслировал в своем Telegram-канале Кирилл Шулика, который ранее проверял подписи в штабе Владимира Милова. В поддержку Жукова также выступили студенты ВШЭ, подписавшие коллективное письмо с поручительством и пообещавшие устраивать пикеты на Петровке, 38.

Дирижер с Камергерского

Однако создаваемый либералами Жукову «образ героя» никак не соответствует действительности, что становится очевидным после публикации нескольких компрометирующих видео.

Известный журналист, политолог и радиоведущий Армен Гаспарян выложил в своем аккаунте Twitter видеозапись, на которой молодой политтехнолог Жуков не только рассказывает о необходимости выхода на массовые незаконные мероприятия, но и инструктирует своих подписчиков о пользе перекрытия дорог. По словам студента ВШЭ, блокирование проспектов и улиц — «важнейшая тактика», так как город живет за счет логистической системы. Вмешательство в ее функционирование — «фатально». Вспомнив пробки на Садовом кольце 27 июля, из-за которых не могли нормально передвигаться москвичи и бригады скорой помощи, сомневаться в фатальности не приходится.

Знакомьтесь, Егор Жуков - один из организаторов провокаций на протестных акциях в Москве 27 июля. Именно такие люди как Егор ответственны за перекрытые дороги и опоздание скорых pic.twitter.com/EhgeUGjFXp — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) August 4, 2019

Позднее Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал запись с Камергерского переулка, где отчетливо видно, как «случайный прохожий» Жуков дирижирует толпой при помощи специальных жестов, организовывая ее для «атаки» полицейских заграждений. Как летели бутылки в сотрудников силовых ведомств, тоже видно. Вот она, политика на практике, о которой рассказывал своим друзьям студент ВШЭ.

Канал «Кремлевская прачка» также обнародовал запись, на которой отмечена организаторская деятельность Жукова. Он направлял толпу не только в Камергерском переулке, но и на других улицах.

Если либеральное сообщество и после этих видео будет рассказывать, что Жуков «мимо проходил» и вообще организовывал порядок, а не обеспечивал столкновения с полицией, то они сами распишутся в собственной ангажированности и необъективности.

«Оранжевый революционер» с опытом

По данным политических Telegram-каналов, а также каналов, связанных с правоохранительными органами и СМИ, Егор Жуков не «случайный прохожий», а «оранжевый революционер», активно проходящий обучение в структурах, аффилированных с США. Профессионалы по госпереворотам объясняли молодому россиянину, как правильно строить демократию в собственной стране.

«Товарищ майор» сообщал, что Жуков с 27 апреля по 1 мая, в период «бархатной революции», находился в Ереване и следил за протестными акциями. Позднее студент выложил в свой блог запись под названием «Почему у Армении получилось?». Более того, с 4 по 8 марта блогер обучался на «Форуме молодых лидеров» в Черногории, который организовывает «Национальный демократический институт США» (NDI, организация признана нежелательной в РФ). Также в марте студент посетил конференцию «Открытой России» (организация признана нежелательной в РФ) в Риге, откуда российских журналистов выгоняли всеми возможными способами.

В том, что Жуков обучался технологиям протестов, сомневаться не приходится. NDI — специфичная структура, аффилированная с «Национальным фондом в поддержку демократии» (NED, организация признана нежелательной в РФ). По сведениям СМИ, NED финансируется федеральным американским ведомством USAID, связано с ЦРУ и Госдепом США.

NED через свои структуры — NDI, «Международный республиканский институт» (IRI, организация признана нежелательной в РФ), «Центр международного частного предпринимательства» (CIPE) и «Американский центр солидарности» (Solidarity center) спонсирует сотни проектов в 90 странах мира, поддерживая различные НКО. Через IRI и NDI американский Фонд перечисляет российским НКО десятки миллионов долларов. Ранее сообщалось, что фонды США обеспечивают деятельность блогера Алексея Навального.

По сообщениям различных СМИ, NDI, IRI и NED причастны к организации Евромайдана на Украине (спонсирование продвижения Виталия Кличко) и государственному перевороту в Армении, когда к власти пришел Никола Пашинян. Все указанные структуры причастны к целой серии «оранжевых революций» в странах СНГ и Восточной Европы, подготовка к которым проводилась под эгидой борьбы с коррупцией и развития демократии.

Учитывая деятельность Жукова за рубежом и его заинтересованность в «практической политике», не приходится сомневаться, что он оказался на незаконной акции 27 июля неслучайно. Во время мероприятия студент применил полученные от западных профессионалов навыки и потренировался управлять толпой для будущих массовых беспорядков.

Ранее Госдепартамент США снял гриф «только для служебного пользования» с отчета о проверке Agency for Global Media, из которого стало известно, что российский либеральный телеканал «Дождь» аффилирован с США.

Напомним, беспорядки в Москве организовали так называемые «независимые кандидаты» в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Дмитрий Гудков после выявления их махинаций с подписями.