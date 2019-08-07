Санкт-Петербург, 7 августа. Сотрудники транспортной полиции в аэропорту «Пулково» задержали мужчину, который устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, нетрезвый пассажир устроил акт эксгибиционизма на борту рейса Симферополь – Петербург. Мужчина вел себя неадекватно и не реагировал на замечания членов экипажа. Кроме того, он снял штаны и продемонстрировал пассажирам свои гениталии.

После посадки самолета пассажир был задержан сотрудниками полиции. Дебошира доставили в линейный отдел полиции аэропорта «Пулково».

Позднее в пресс-службе СК РФ сообщили, что в отношении дебошира возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В настоящее время следователи проводят проверку, направленную на установление обстоятельств, а также причин и условий, в результате которых произошло отклонение в поведении мужчины.