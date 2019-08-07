Пакистан разрывает дипломатические связи с Индией из-за Кашмира

Исламабад, 7 августа. Власти Пакистана заявили, что отзывают своего посла из Индии и высылают индийских дипломатов со своей территории из-за спора вокруг штата Джамму и Кашмир. Об этом в среду сообщил министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши.

«У нас больше не будет дипломатического присутствия в Нью-Дели, и их посланники также будут отозваны», — отметил он.

Исламабад также планирует пересмотреть двусторонние отношения с Индией и обратиться в Совбез ООН.

Это стало реакцией на решение Индии отменить особый статус Кашмира, который давал данному региону автономию и право принимать собственные законы. Пакистан решительно осудил действия Нью-Дели, назвав их незаконными.

Отметим, что Кашмир является спорной территорией, на которую претендуют оба государства. Во избежание конфликта было решено поделить штат на две части, которые разделяет линия разграничения.

Ранее сообщалось, что армия и Военно-воздушные силы Индии приведены в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, отменяющего закрепленный в конституции особый статус индийского штата Джамму и Кашмир.

Это не первое обострение отношений между странами. В феврале военнослужащие Индии и Пакистана обстреляли позиции друг друга возле линии контроля в северном индийском штате Джамму и Кашмир, нарушив режим прекращения военных действий седьмой день подряд.