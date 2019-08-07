Главные новости 7 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 7 августа.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что покушение на него год назад организовал Джон Болтон. Мадуро обвинил Болтона в подготовке покушения на него.

Авиация ЛНА нанесла удар по украинскому транспортнику Ил-76, совершившему накануне посадку в ливийском аэропорту «Мисрата». Украинский Ил-76 уничтожен в Ливии.

Агата Муцениеце рассказал о конфликтах с супругом Павлом Прилучным из-за вспыльчивого характера мужа. Прилучный поставил Муцениеце ряд условий после свадьбы.

Так ли невинен Егор Жуков, арестованный после массовых беспорядков в Москве, за которого дружно «вписались» либеральные СМИ. ФАН разъясняет: кто такой «простой студент» Жуков, за которого дружно «вписались» либералы.

В Росстате провели исследование и установили главные причины незанятости в России. Названы пять ключевых причин незанятости в России.

На концерте известной своими огненными шоу немецкой группы Rammstein в Риге загорелись декорации. Очевидцы рассказали о возгорании декораций на концерте Rammstein в Риге.

Популярный блогер Лена Миро объяснила эмоциональную реакцию российских звезд на смерть фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер. Лена Миро назвала причину эмоциональной реакции звезд на смерть топ-менеджера ЦУМа Вербер.

Власти ФРГ требовали назвать «шуткой» данные по катастрофе MH17, заявил немецкий детектив Йозеф Реш. Власти ФРГ требовали назвать «шуткой» данные по катастрофе MH17, заявил детектив.

Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками якобы «из-за обстрела со стороны ополченцев в Донбассе». Зеленский экстренно собрал силовиков из-за ситуации в Донбассе.

Доктор Мясников назвал пять способов экономии при покупке медицинских товаров в аптеках без вреда здоровью. Доктор Мясников назвал топ-5 способов экономии на лекарствах.