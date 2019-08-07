Минобороны РФ опубликовало кадры отражения атак террористов в Идлибе

Дамаск, 7 августа. Сирийские правительственные войска отразили несколько контратак, предпринятых террористами из коалиций «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» на границе провинции Идлиб. Помощь ВКС РФ позволила успешно отразить нападения бандформирований и сберечь силы САА. Минобороны опубликовало в новом разделе «Миссия в Сирии» на своем сайте ролики, запечатлевшие очередные нарушения террористов и ответные меры со стороны российской авиации.

В ночь на 7 августа террористы предприняли несколько попыток контратаковать, чтобы сорвать наступление правительственных сил в районе населенного пункта Аль-Хувайс. До 50 боевиков «Тахрир аш-Шам» атаковали позиции правительственных сил около 3.10 ночи, но были оттеснены. Вслед за этим в 4.30 боевики обстреляли подразделения правительственных войск в районе населенных пунктов Хамамият, Джубайн и Телль-Малах из минометов и систем реактивного огня.

Уже через полчаса, в 5.00, группировка численностью до 400 боевиков при поддержке трех танков, четырех бронемашин и десятка «техничек» — пикапов с установленными в кузове пулеметами — атаковала позиции САА на направлении Аз-Закят — Джубайн. Перед этим позиции САА были атакованы «джихад-мобилем», который удалось уничтожить с помощью противотанковых ракетных установок. Боевикам удалось вклиниться в позиции правительственных войск на глубину до 500 метров.

В дальнейшем правительственным силам и их союзникам удалось нанести боевикам огневое поражение, в том числе с помощью ВКС России. Как сообщает Минобороны РФ, в настоящее время ведется уничтожение резервов боевиков.

Очередная атака боевиков произошла около 5.50 — террористы «Тахрир аш-Шам» атаковали Телль-Малах при поддержке двух танков, трех бронеавтомобилей и семи «техничек», однако получили отпор. Огонь САА и удары ВКС РФ остановили боевиков и вынудили уцелевших отступать в направлении Аль-Латамины, которая является крупнейшим опорным пунктом боевиков на этом участке фронта в Хаме.

Напомним, в настоящее время Сирийская арабская армия развивает наступление на боевиков в Идлибе, продолженное после срыва режима прекращения огня, объявленного 2 августа по итогам заседаний в Астанинском формате в Нур-Султане. Несмотря на то, что большая часть политических представителей сирийской вооруженной оппозиции поддержала введение режима прекращения огня в гуманитарных целях, провокации «непримиримых» боевиков «Тахрир аш-Шам» и аффилированных с ними более умеренных формирований вынудили САА отвечать и вновь перейти в наступление.