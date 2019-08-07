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Спецназ штурмует дом экс-президента Киргизии, есть пострадавшие

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Спецназ штурмует дом экс-президента Киргизии, есть пострадавшие

Бишкек, 7 августа. Милиция Киргизии прибыла к дому бывшего президента Алмазбека Атамбаева, чтобы задержать его по делу о коррупции и земельных махинациях, однако сторонники политика не пускают силовиков внутрь.

В настоящее время спецназ штурмует резиденцию экс-президента. Согласно предварительным данным, в ходе стычки с милицией пострадали около 10 человек. Среди пострадавших есть журналисты.

«Ранения резиновыми пулями получили несколько человек, которые пытаются помешать спецназу задержать Атамбаева. В ходе операции применяются спецсредства, шумовые гранаты, над домом Атамбаева кружат вертолеты», — рассказала представитель штаба Атамбаева агентству ТАСС.

Напомним, что экс-президент подозревается в перепрофилировании земельных участков, коррупции, незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Батукаева и незаконных поставках угля на ТЭЦ Бишкека. Кроме того, следователи полагают, что политик нарушил законодательство страны при строительстве дома в селе Кой-Таш (Чуйская область). 27 июня он был лишен неприкосновенности решением парламента. Сам же экс-президент все обвинения отрицает и утверждает, что стал жертвой политических гонений. 

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с декабря 2011 по ноябрь 2017 года. Он пришел к власти после госпереворота, в ходе которого был свергнут президент Курманбек Бакиев.    

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