Правительство РФ предложило расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию

Москва, 7 августа. Правительство РФ предложило учитывать период обучения и совмещение отпуска с учебой при назначении досрочной пенсии. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Правительство предложило засчитывать в стаж для досрочного назначения пенсии периоды нахождения работника на курсах повышения квалификации, исполнения государственных или общественных обязанностей и сдачи крови. Кроме того, в стаж предлагается засчитывать дни отпуска, которые работник использует для получения образования. Стоит отметить, что в данный момент эти периоды не засчитываются в стаж для досрочного назначения пенсии.

Стоит отметить, что согласно закону «О страховых пенсиях», право на досрочный выход на пенсию имеют мужчины и женщины, работа которых связана с тяжелыми условиями труда. Кроме того, правом на досрочную пенсию могут воспользоваться родившие трех и более детей и имеющие определенный страховой стаж женщины, передает «Парламентская газета».

В документе отмечается, что необходимость данных изменений связана с многочисленными судебными исками к ПФР. Так, за последние три года судебные органы рассмотрели более 43 тысяч исков, которые были предъявлены к территориальным органам Пенсионного фонда России в связи с неназначением досрочной пенсии, из которых 99,1% были удовлетворены.