В Крыму отреагировали на обещание Зеленского вернуть полуостров в состав Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым вернется в состав Украины. Об этом он сообщил в ходе встречи с крымско-татарской общиной в Анкаре.

«Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в состав Украины и разъединенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом... и далее в его истории будут только счастливые праздники», — цитирует его слова «Интерфакс-Украина».

Кроме того, украинский лидер собирается упростить на законодательном уровне получение разрешения для переселенцев из Крыма на посещение родственников, оставшихся на полуострове.

Господин Зеленский делает то, что лучше всего у него получается, а именно играет в популизм, считает крымский политолог Владимир Джаралла.

«Именно популизм принес Зеленскому столь неожиданную победу. Его заявления в отношении Крыма это популизм, который не понятно, для кого предназначается. Дело в том, что в украинском обществе на обычном бытовом уровне существует понимание и уверенность, что Крым в России останется навсегда. Более того, недавно один из депутатов нового парламента Украины Евгений Мураев назвал вещи своими именами и описал причины, почему Крым ушел из состава Украины и никогда в нее не вернется», — заявил Джаралла в беседе с Федеральным агентством новостей.

В то же время среди украинской элиты присутствует консенсус, что признать отделение Крыма они не смогут никогда, говорит политолог.

«Господин Зеленский по определению антиэлитный человек. Более того, в элите Украины существует раскол и противоречия по экономическим причинам, а не по политическим. Поэтому это заявление как глубинный лозунг выглядит весьма странно. На примере этого заявления видно, что на Украине занимаются лучше всего пропагандой, но не понятно, на кого она рассчитана», — сообщил Джаралла.

Время для Зеленского идет, и он должен демонстрировать определенные успехи, чтобы поддерживать свою популярность, подчеркивает эксперт.

«Пока что мы видим большое количество проблем, которые продолжают существовать на Украине. И отсутствует понимание, как решать эти проблемы. Единственное возможное решение, как оживить экономику Украины, это наладить отношения с Россией», — сказал он.

Что касается заявления Зеленского по поводу Крыма, то оно сказано в никуда, полагает Джаралла.

«По прошествии времени мы видим, что крымчане в своем выборе не разочарованы. Более того, Крым не просто вышел из состава Украины, а он вернулся на родину. А эти пять лет экономического развития по сравнению с остальными регионами также показывают, что решение было абсолютно верным. Поэтому в этом плане заявления Зеленского можно подвергнуть большому сомнению», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину обсудить в ходе международных переговоров в Минске, «чей Крым, и кого там нет в Донбассе».

В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Крым — это один из регионов России, а вопроса о принадлежности полуострова «существовать не может».

Крым стал регионом России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за отделение от Украины и воссоединение с РФ.