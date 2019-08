Малышева рассказала о многолетней борьбе Вербер с болезнью

Сегодня не стало Аллы Вербер. Она была моим другом. Аллусь, я не верю, что это правда. Ты столько лет боролась с раком! Ты всегда побеждала. Ты никогда не брала больничных листов. Ты знала, что спасёт только работа!!! У меня не оказалось ни одной фотографии с тобой. Только эти кусочки программы. Катюша, милая, как ты? Как сказать внучкам, маме... Милые мои, хорошие держитесь. Вы были для неё всем. Не верю. Алла сделала ЦУМ самым красивым магазином в мире. Мы приходили в ЦУМ к тебе. Как достойно ты жила. Не могу сказать «прижила свою жизнь». Не верю.

