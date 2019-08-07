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Малышева рассказала о многолетней борьбе Вербер с болезнью

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Малышева рассказала о многолетней борьбе Вербер с болезнью

Москва, 7 августа. Телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram отреагировала на смерть подруги, фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Малышева призналась, что не может поверить в смерть близкого человека. Она рассказала, что Вербер долгие годы боролась «боролась с раком, а умерла от другого».

«Ты столько лет боролась с раком! Ты всегда побеждала, — написала телеведущая в соцсети. — Ты никогда не брала больничных листов. Ты знала, что спасет только работа!»

Ведущая «Жить здорово» с сожалением заметила, что за многолетнюю дружбу у нее так и не оказалось ни одной фотографии с Вербер.

«Только эти кусочки программы», — добавила Малышева, прикрепив к посту видео с подругой, где они изучают одежду в одном из фешенебельных магазинов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня не стало Аллы Вербер. Она была моим другом. Аллусь, я не верю, что это правда. Ты столько лет боролась с раком! Ты всегда побеждала. Ты никогда не брала больничных листов. Ты знала, что спасёт только работа!!! У меня не оказалось ни одной фотографии с тобой. Только эти кусочки программы. Катюша, милая, как ты? Как сказать внучкам, маме... Милые мои, хорошие держитесь. Вы были для неё всем. Не верю. Алла сделала ЦУМ самым красивым магазином в мире. Мы приходили в ЦУМ к тебе. Как достойно ты жила. Не могу сказать «прижила свою жизнь». Не верю.

A post shared by Елена Малышева (@malysheva.live) on

«Не верю, — заключила телеведущая. — Алла сделала ЦУМ самым красивым магазином в мире. Мы приходили в ЦУМ к тебе. Как достойно ты жила. Не могу сказать «прижила свою жизнь». Не верю».

Напомним, Вербер ушла из жизни 6 августа в Италии. Источники утверждают, что причиной ее смерти стал отказ всех внутренних органов. Также СМИ опубликовали информацию, что предпринимательница умерла от инфаркта в комунне Форте-дей-Марми (регион Тоскана).

Представители ЦУМа в официальном комментарии после смерти Вербер подчеркнули, что без нее невозможно представить индустрию моды.

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