Глава разведки войск Хафтара похищен в Бенгази

Бенгази, 7 августа. Глава военной разведки войск Халифы Хафтара Рамадан Альбараси был похищен неизвестными из своего дома в Бенгази. Об этом сообщают источники портала Libya Observer из города Аль-Байда.

По их словам, пока что нет никакой информации о судьбе Альбараси или причине его исчезновения. Не исключено, что за похищением главного разведчика ливийской национальной армии могут стоять агенты Правительства национального согласия, с которым ведет борьбу Хафтар, или же террористы «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). Последние не раз устраивали теракты в Бенгази.

Напомним, что в начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает Правительство национального согласия. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов».

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось сформированное ООН Правительство национального согласия.

1 Организация запрещена на территории РФ.