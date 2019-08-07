Сирия, 7 августа. Вербовка в «Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Диверсии SDF на севере Алеппо. В Хаме части САА обмениваются ударами с боевиками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по укрытиям боевиков в Хаме и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку радикалов в Хаме и обстреляли их укрытия, в Дейр-эз-Зоре провели спецоперацию.

«Исламское государство1»: подозревается в покушении на главу совета SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибе начала вербовать женщин в отдельные отряды, а также насильно вербует гражданское население для ремонта и строительства своих укреплений.

Курды: проводят расследование подрыва автомобиля в Шхиле, подозреваются в нападении на протурецкого боевика в Алеппо.

Провинция Алеппо

Боевики из операционного состава «Фатах аль-Мубин» заявили, будто ликвидировали двух солдат Сирийской арабской армии (САА) в ходе столкновения в районе поселка Хариша, как передает новостной портал Masar Press Net. Официальные СМИ, однако, данные потери не подтверждают.

Член группировки «Джейш аль-Ахфад», союзной альянсу «Свободная сирийская армия» (ССА), был застрелен неизвестными в городе Аль-Баб, как сообщает новостной канал Rojava Network. «Военная полиция» ССА подозревает в покушении курдских радикалов из состава «Освободительных сил Африна». Источник также сообщил, что курды захватили часть дороги, которая соединяет города Азаз и Африн. Протурецкие ресурсы распространяют предупреждения для гражданских лиц и лояльных группировок, что нужно соблюдать особую осторожность на этой трассе.

Провинция Дейр-эз-Зор

После серии нападений на конвои САА в западной части Дейр-эз-Зора подразделения САА провели спецоперацию в поселках. По данным новостного канала Deir Ezzor 24, сирийские военнослужащие тщательно исследовали поселок Хатла.

Источник также передал уточнения по поводу инцидента в городе Шхиль, где была взорвана бомба рядом с прачечной. По данным портала, взрыв был устроен с целью покушения на члена местного совета «Демократических сил Сирии» (SDF). При этом днем курды заявляли, что их так называемые силы безопасности «Асайиш» арестовали «спящую ячейку» ИГ1, которая несет ответственность за нападения на высокопоставленных членов «Демократических сил».

Провинция Идлиб

На юге провинции ВВС Сирии продолжают повторные боевые вылеты в районы скопления радикалов «Тахрир аш-Шам» в предместьях города Хан-Шейхун, о чем сообщает информагентство Halab Today TV.

Для строительства новых укрепления радикалы альянса собирают на юге провинции гражданское население, насильно вербуя жителей в отряды, как сообщает источник в сети Twitter (@SophiaHammer3).

Противостояние между двумя радикальными группировками «Исламское государство» и «Хайят Тахрир аш-Шам» набирает новый виток. По неподтвержденным данным Центра мониторинга терроризма (@memrijttm), боевики «Тахрир аш-Шам» начали вербовать в свои ряды женщин для преследования членов подпольных ячеек ИГИЛ1. По информации источника, было завербовано восемь женщин, которые будут работать в штабе «центральной безопасности» в городе Идлиб после прохождения учебного курса, в который включены «уроки» по технике допроса. В дальнейшем новобранцы должны будут искать и преследовать преимущественно женщин, которые содействуют радикалам ИГИЛ.

Провинция Хама

Боевики альянса «Тахрир аш-Шам» нанесли ракетные удары по укрытиям сирийской армии со стороны города Аль-Латамина в направлении поселка Закят, как сообщил новостной портал Step News Agency. Правительственные силы открыли ответный огонь по укрепленным точкам радикалов. Ранее сирийской армии удалось выбить радикалов из деревни Аль-Джубейн и освободить деревни Арбейн и Закят. Теперь для того, чтобы окончательно переломить ход событий на северо-западном фронте Хамы, САА осталось взять стратегическую Аль-Латамину.

Военные самолеты ВВС Сирии интенсифицировали боевые вылеты в районы городов Аль-Латамина, Кафр-Зета и к поселку Аз-Захра, занятые боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» и их союзниками из «Джейш аль-Изза». ВВС Сирии также сбросили бомбы на укрепления радикалов в районе поселка Тель-Фас, который расположен к югу от Кафр-Зеты, о чем сообщил новостной Twitter-канал Masar Press Net.

1 Организация запрещена на территории РФ.