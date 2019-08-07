Появились подробности «минирования» аэропорта в Екатеринбурге

Екатеринбург, 7 августа. Аэропорт в Екатеринбурге проверяют после анонимного сообщения о минировании, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В екатеринбургский аэропорт «Кольцово» поступило сообщение с угрозой о взрыве. По словам анонимного источника, воздушная гавань заминирована.

«В «Кольцово» проверка продолжается, — рассказали источники Федерального агентства новостей в экстренных службах. — Шесть бортов проверили, осталось два».

В аэропорту подчеркивают, что жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает. Эвакуация в здании не проводилась.

Онлайн-табло «Кольцово» сообщает на задержке вылетов самолетов в Джербу, Сыктывкар, Пекин, Анапу, Анталью и Хабаровск.

Ранее аэропорт Магадана возобновил прием рейсов из регионов России, прерванный накануне из-за сильной непогоды.