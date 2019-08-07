Военный эксперт опроверг сообщение польских СМИ о дряхлом флоте России

Капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что российский флот восстанавливает былое величие, что не нравится Западу.

Ранее польский журнал Polityka опубликовал материал, в котором сообщалось, что Военно-морской флот России находится в настолько ужасающем состоянии, что угрожает сам себе.

«Последний пожар на сверхсекретной подводной лодке АС-31 заставил мир осознать, что российский флот представляет собой реальную угрозу. Не из-за его боевой мощи, а из-за его состояния. Он в основном угрожает самому себе, но в неблагоприятных обстоятельствах это может привести к бедам в глобальном масштабе», — пишет автор материала.

Так, согласно приведенным в статье данным, аварии на флоте в XXI веке во всем мире привели к гибели 294 моряков, из которых 156 — россияне. За Россией следует Китай с 70 погибшими, Аргентина (44) и Индия (19). Список завершают два британца, американец, канадец и эквадорец.

Далее, Polityka приводит данные о том, что в мире в общей сложности затонуло девять атомных подводных лодок, из которых семь — советские (российские), и две — американские, а на дне океана находятся 11 ядерных реакторов, из которых девять — советских (российских), и два — американских. И ВМФ России, согласно мнению автора статьи, «тень старой власти».

Комментируя статью польского издания, военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что публикация указанного материала была вызвана проходящими военными маневрами ВМФ России на Балтике.

«В этих маневрах принимают участие, как корабли Балтийского флота, так и корабли, принимавшие участие в военно-морском параде. А это вызвало отрицательную реакцию со стороны Польши, со стороны НАТО. Учения достаточно мощные и по привлечению береговых войск, и по привлечению авиации, и по привлечению военных кораблей. Проблема в том, что Польшу беспокоит состояние нашего флота, который развивается активными темпами, в отличие от их флота, который получил, по-моему, два старых американских фрегата типа «Оливер Хазард Перри» и одной подлодки», — пояснил эксперт.

При этом собеседник ФАН подчеркнул, что все заявления польской стороны о дряхлеющем военно-морском флоте России — не более чем домыслы, не имеющие под собой реального основания.

«Наоборот, в части судостроения, в части ремонта и в части импортозамещения мы решаем все имеющиеся проблемы — дело отлажено и идет нормальными темпами. Насколько известно уже, сформирован экипаж для третьего патрульного корабля Черноморского флота. Что касается подводных сил — ну в советское время действительно подлодки тонули, Но также нужно понимать, что у нас атомный флот был самым большим в мире по численности, больше чем у американцев. Десятки единиц и ракетных подводных лодок, многоцелевых субмарин на Тихоокеанском, на Северном флотах... И конечно такие потери были, особенно в начале — 60-е, 70-е годы. Но это было время, когда все технологии только создавались, отрабатывались, корабли вводились в строй, они испытывались и совершенствовались», — продолжает Дандыкин.

Что касается России, то самой большой трагедией была гибель в августе 2000 года атомохода К-141 «Курск». Но и тогда причиной трагедии, по официальной версии стал подрыв учебной торпеды.

«Но вообще, в 90-е годы был серьезнейших кризис флота — было списано большое количество подводных лодок, надводных кораблей, в том числе новых. Были задержки со средним ремонтом, капитальным ремонтом. Однако сейчас наблюдается возрождение ВМФ России, его выход в дальнюю морскую зону и океан, поставка новых кораблей, вооружения, спецтехники. Все идет к тому, что Россия восстанавливает свое морское величие и на Западе это чувствуется. Вот и выходят такие статьи. Конечно, Польша не теряла людей, но только потому, что ничего сама не производит. А это злобствование, оно, к сожалению, имеет явно русофобский характер. Тем более они боятся нас», — заключил эксперт.

Напомним, 2 июля на находившейся в Баренцевом море атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 Минобороны России произошел пожар, в результате которого из-за отравления продуктами горения погибли 14 моряков.