Макрон обещал связаться с Путиным и Меркель для созыва «нормандской четверки»

Киев, 7 августа. Президент Франции Эммануэль Макрон обещал связаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель для скорейшего созыва «нормандской четверки». Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе беседы украинский лидер сообщил Макрону о намерении срочно организовать встречу в нормандском формате для сохранения мирного процесса и определения следующих шагов по урегулированию кризиса. Президент Франции со своей стороны поддержал инициативу Зеленского.

«Президент Украины также сообщил Эммануэлю Макрона о других шагах, направленных на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, в частности — о восстановлении инфраструктуры, обмене пленными и тому подобное», — сообщает пресс-служба офиса Зеленского.

Ранее сообщалось, что президент Украины после телефонного разговора с Путиным заявил о намерении срочно созвать «нормандскую четверку». Во время переговоров российский лидер отметил, что для деэскалации конфликта необходимо прекратить обстрелы населенных пунктов со стороны украинских силовиков, которые приводят к жертвам среди мирных жителей Донбасса.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За это время украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.