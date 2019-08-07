Донбасс сегодня: Киев готовит наступление, в передовых частях ВСУ зреет бунт

Донбасс, 7 августа. Объединенные силы в срочном порядке наращивают силы и средства вдоль линии соприкосновения. В то же время в украинских бригадах растут протестные настроения, солдаты на грани бунта. Погибли четыре морпеха ВСУ, версия Киева несостоятельна, разберем альтернативные версии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Передовые формирования украинских войск за сутки трижды нарушили режим прекращения огня в Донбассе, информирует донецкое представительство в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Все три раза огонь велся на Горловском направлении. Вооруженные силы Украины применили крупнокалиберные пулеметы, автоматические станковые гранатометы и 82-мм минометы при обстрелах поселков Верхнеторецкое Нижнее и Доломитное и поселка Шахта имени Гагарина в Горловке.

Киев наращивает ударную группировку войск и готовит наступление

Тревожные сообщения приходят из обеих республик. Местные жители и собственные источники в штабе Операции объединенных сил накануне проинформировали военных Донецкой Народной Республики о выходе на боевые позиции на юге области 152-мм и 122-мм артиллерийских установок из состава 406-й артиллерийской бригады ВМС Украины.

Стоит напомнить также, что вечером во вторник представитель Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов сообщил о выдвижении и развертывании в боевые порядки на передовых позициях резервных подразделений 35-й и 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Подразделения националистов «Азова» также подняты по тревоге и готовятся занять передовые позиции. Вместе с тем существенно возросла активность беспилотной авиации сил ООС.

В свою очередь коллега Безсонова из луганской Народной милиции Яков Осадчий сообщает о фиксации разведкой размещения украинских реактивных систем залпового огня «Град» на линии соприкосновения в зоне ответственности ЛНР. Помимо РСЗО, к линии соприкосновения киевские силовики стянули 152-мм самоходные гаубицы «Акация».

Донецк и Луганск расценивают такие действия украинских сил как подготовку новой активной фазы боевых действий против республик Донбасса и, вполне вероятно, подготовку наступления. При этом, как отмечает майор Безсонов, не исключены попытки совершения террористических актов со стороны Киева с целью создания формального повод для активизации боевых действий.

В передовых частях украинской армии зреет бунт

В то же время, как свидетельствует другая информация Народной милиции ДНР, планы командования Вооруженных сил Украины и желания рядовых бойцов диаметрально противоположны. Разведка дончан получила информацию о росте протестных настроений в передовых бригадах ВСУ. В частности, речь идет о 56-й бригаде, где солдаты отказываются выполнять приказы командиров и саботируют службу.

Военнослужащие также открыто выражают недовольство условиями службы и ненадлежащим материальным обеспечением. В свою очередь командование силовой операции принимает экстренные меры по снижению недовольства военнослужащих. Но, что стало традиционным, проблемы военных решаются не путем улучшения быта и выплат положенных надбавок, а направлением в части специальных комиссий для «изучения проблемы».

Кто на самом деле виновен в гибели четырех морпехов ВСУ

Гибель четырех морских пехотинцев ВСУ на юге Донецкой области всколыхнула всю Украину. Националисты и их приспешники, в том числе политики и чиновники, соревнуются друг с другом, кто предложит более радикальный план наказания террористов за убийство военнослужащих. Конечно же, никто не вдается в реальные подробности гибели бойцов и обвиняет во всем военнослужащих армии ДНР. Добавив к этому информацию о выдвижении техники и живой силы ВСУ к передовой, можно сделать вывод о том, что данная провокация была сознательно подготовлена и проведена украинскими силами спецопераций для оправдания очередной эскалации конфликта.

Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, разбирался с ситуацией. С целью объективного изучения инцидента после ознакомления с официальной версией Минобороны Украины и Народной милиции ДНР обратимся к разбирательству, проведенному донецким представительством СЦКК в переговорном процессе. В нем сообщается о целом ряде несоответствий в украинской версии случившегося.

Первое, что обращает на себя внимание, это несоответствие тактико-технических характеристик оружия, из которого якобы был нанесен удар по позициям 36-й бригады морской пехоты ВСУ, удаленности позиций Народной милиции ДНР. Киев сообщил об использовании дончанами ручного противотанкового гранатомета (РПГ). Прицельная дальность РПГ составляет до 700 м, а место гибели бойцов ВСУ (по украинской версии) находится почти в 3 км от ближайших позиций Народной милиции ДНР. Боеприпас просто не долетел бы до украинских военных.

По другой версии стрельба могла вестись из станкового противотанкового гранатомета (СПГ-9), дальность стрельбы которого выше, чем у РПГ, и составляет 1300 метров. Но этого также недостаточно для поражения цели на указанной выше дистанции. Кроме того, говорится в материалах разбирательства донецкого СЦКК, помимо тактико-технических характеристик заявленного Киевом оружия, не позволял вести огонь и профиль высот в районе инцидента.

Таким образом, наиболее достоверной и вероятной выглядит версия Народной милиции ДНР, которая со ссылкой на данные разведки сообщила о гибели четырех военнослужащих при разгрузке противопехотных мин в окрестностях поселка Орловское Донецкой области. Также считают, что не стоит сбрасывать со счетов версию о подготовке украинскими спецслужбами спланированной провокации для создания нового повода к возобновлению боевых действий.