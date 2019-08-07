Северный флот может стать отдельным военным округом РФ

Москва, 7 августа. Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы и стать пятым военным округом в РФ. Проект указа президента РФ, разработанный Минобороны РФ, размещен на портале проектов нормативных актов.

Впервые в России флот могут приравнять к военному округу. В пояснительной записке к проекту отмечается, что Северный флот наделен полномочиями межвидового стратегического территориального объединения.

В Минобороны РФ отметили, что предоставление Северному флоту статуса военно-административной единицы позволит улучшить взаимодействие в области обороны на арктическом стратегическом направлении. В проект указа отмечается, что в состав нового военного округа войдут Республика Коми, Архангельская и Мурманская области и Ненецкий автономный округ, пишет «Вечерняя Москва». Сейчас в РФ четыре военных округа — Западный, Центральный, Южный и Восточный, сообщает «Взгляд.ру».

Идею о предоставлении Северному флоту статуса отдельной военно-административной единицы поддержал бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев. Он назвал инициативу очень правильной: соответствующее решение позволит эффективнее взаимодействовать с регионами арктической зоны. По мнению Валуева, решение является важным с точки зрения обороноспособности страны.