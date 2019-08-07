Кадыров назвал имена организаторов вторжения банд террористов в Дагестан



Грозный, 7 августа. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал имена организаторов вторжения в Дагестан 20 лет назад.

Так называемые «ботлихские события» политик прокомментировал в интервью местному информационному агентству «Чечня сегодня». По его словам, первым в Дагестан вторгся отряд дагестанского идеолога ваххабизма Багаутдина Кебедова. В состав этого отряда входило около 1 тыс. 200 дагестанцев.

«Следом шла армия дагестанца Магомеда Тагаева. Третий отряд, состоящий из арабов, узбеков, таджиков, жителей регионов России подчинялся арабскому террористу Хаттабу», — добавил Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что подготовкой Хаттаба занималось ЦРУ. В состав банды этого террориста также входила группа Раппани Халилова из Буйнакска. Военная операция против отрядов боевиков длилась с 11 по 24 августа 1999 года, однако, как подчеркнул Кадыров, при этом не пострадал ни один из главарей преступников. По той же дороге террористы вернулись обратно.

В Ботлихском районе, по данным Кадырова, Басаев провел в два дня, а потом вернулся в Грозный и открыто общался со СМИ. Глава Чечни с возмущением указал на то, что о готовящейся тогда вылазке террористов в Дагестан знала «каждая торговка на Хасавюртовском рынке», но меры противодействия не были предприняты.

Кадыров напомнил, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров в то время был муфтием Чечни и осудил вылазку боевиков. Кроме того, по словам чеченского президента, простые дагестанцы тогда показали, что им не нужна эта авантюра, взяли оружие в руки и встали на защиту своих сел.

Политик подчекрнул, что все кто оказал сопротивление бандам заслуживают уважения, однако перелом в события внесли именно армия, внутренние войска, авиация, артиллерия, спецназ.

«Историческое значение имело то, что Владимир Путин лично посетил район событий, хотя это было опасно для жизни», — заявил Кадыров.

По его словам, именно президент РФ дал понять, что время, «когда ваххабизм и терроризм создавали свои анклавы, прошло».

Напомним, банды боевиков, главарями которых были Шамиль Басаев и Хаттаб вторглись в Дагестан со стороны Чечни 7 августа 1999 года. Вторжение они объяснили необходимостью «освободить» мусульман. По официальным данным ФСБ РФ, в результате нападения террористов более 280 военнослужащих, силовиков и гражданских погибли, еще свыше 800 получили ранения.