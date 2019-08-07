Военный эксперт рассказал о критическом состоянии бундесвера

Федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации (BAAINBw), которое отвечает за оснащение бундесвера, допустило оплошность при приобретении тяжелых вертолетов на сумму 5,6 млрд евро. Секретные данные по ошибке были разосланы не выбранным поставщикам, а всем участникам тендера. Этот инцидент является свидетельством критического состояния армии Германии, пишет Die Welt.

Издание подчеркивает, что в ведомстве в Кобленце сейчас нервная и напряженная обстановка. Ведомство насчитывает более 10 тыс. сотрудников, а главная задача их состоит в оснащении вооруженных сил Германии эффективной и надежной техникой.

Автор статьи Торстен Юнгхольт говорит, что в отношении этого ведомства действительно нужно что-то делать, так как при закупках в Кобленце постоянно возникают «необъяснимые ошибки». Примером критического состояния является случай с вертолетами, которые планировалось заменить уже десять лет.

На вооружении бундесвера стоят введенные в эксплуатацию еще в 70-е годы вертолеты CH-53 компании Sikorsky. У вооруженных сил ФРГ 71 такой вертолет, но в дееспособном состоянии в прошлом году были только 16.

Теперь государственную тайну обнародовал сам бундесвер, передав ее оборонным концернам по всему миру.

Недавно на слушаниях в Бундестаге обсуждались основные проблемы армии, которые были выявлены специальной инспекцией, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский.

«Согласно некоторым данным, был выявлен крайне низкий уровень боеспособности техники, находящейся на оснащении бундесвера. Особенно это касалось новых образцов техники. Бывали случаи с новыми вертолетами MH-90, когда только 20 процентов вертолетов могли подняться в воздух. Такие ситуации возникали с бронетанковой техникой и самолетами», — заявил Мураховский в беседе с Федеральным агентством новостей.

По мнению немецких военных, такие случаи связаны не только с недостаточным финансированием, но и с кадровыми проблемами, рассказывает военный эксперт.

«Специалисты технического профиля не очень стремятся к военной службе. Я напомню, что бундесвер является контрактной армией. Таким образом, имеется вообще проблема с желанием молодежи служить в рядах бундесвера. Бундесвер не конкурентен на рынке труда Германии. Отсутствие интереса к бундесверу среди молодежи объясняется непонятными политическими целями. Вроде бы, несмотря на всю пропаганду, немцы понимают, что на них никто нападать не собирается. Бундесвер участвует в неких совместных операциях НАТО, к примеру, в том же Афганистане. И эта война никак не заканчивается. Также уровень зарплат и социальной поддержки, который предлагает бундесвер, не конкурирует с другими отраслями народного хозяйства Германии, т. к. там можно за те же деньги работать с гораздо меньшим риском», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее стало известно и о других проблемах немецких вооруженных сил. В понедельник немецкие СМИ указали, что минимум 42% летчиков ВВС Германии мало времени проводят в воздухе, нарушая предписания НАТО. Также министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен обращалась к правительству с просьбой выделить вооруженным силам страны дополнительные 25 миллионов евро.