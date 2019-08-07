Глава Ставрополья попросил Путина включить регион в программу нацпроекта

Москва, 7 августа. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попросил президента РФ Владимира Путина включить регион в национальный проект экспортоориентированности. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Владимиров сообщил о проблемах, связанных с системой канализационных очистных сооружений. По словам главы региона, система канализационных очистных сооружений по кавказским Минеральным Водам уже заперта. В регионе не могут проводить крупные строительные работы.

«Поэтому хотелось бы, если есть такая возможность, в программу, в нацпроект экспортоориентированности по экспорту услуг включить Ставропольский край как подпрограмму развития Кавказских Минеральных Вод», — добавил Владимиров.

Кроме того, губернатор Ставрополья поделился успехами региона в туристической сфере. Регион увеличил курортный сбор с 184 млн рублей в прошлом году до 300 млн рублей в этом году.

«Это же все вкладываем в инфраструктуру. На мой взгляд, совсем другие города уже сегодня становятся», — отметил губернатор.

Путин добавил, что в Ставрополье «хорошая водичка». Владимиров подчеркнул, что регион привлекает туристов. Глава Ставрополья попросил Путина поддержать регион в подпрограмме нацпроекта.

Накануне Путин провел встречу в Сочи с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. Глава государства выразил надежду, что предстоящие выборы президента в Абхазии будут способствовать укреплению стабильности в стране.