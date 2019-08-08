Сирия, 8 августа. Турецкий беспилотник был замечен к северу от Алеппо, террористы «Джебхат ан-Нусры»1 заставляют жителей Идлиба сдавать кровь для раненых боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская свободная армия» (ССА): атаковала позиции САА на севере Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: развернула принудительный забор донорской крови в Идлибе.

Курды: начали новую кампанию по борьбе с транспортировкой нефти через Евфрат, предотвратили теракт в Камышлы.

Международная коалиция: вместе с курдами борется с частичным вывозом нефти на западный берег Евфрата.

ВС Турции: провели воздушную разведку в районе Тель-Рифата.

Провинция Алеппо

Турция продолжает подготовку к новой военной операции на севере Сирии. Курдские источники в Twitter (@RojavaNetwork) сообщают, что турецкий разведывательный беспилотник был замечен в районе Тель-Рифата, который остается неподконтролен Турции и протурецким формированиям «Свободной сирийской армии» (ССА) и служит опорной точкой для курдов, действующих в Африне и на севере Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Проамериканские «Демократические силы Сирии» (SDF) при поддержке коалиции США в Сирии начали новую кампанию по пресечению потоков поставок нефти на запад провинции Дейр-эз-Зор. Как отмечает курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork), главной целью курдских боевиков и коалиции является прекращение поставок нелегально добытой на месторождения Восточного Дейр-эз-Зора нефти на территорию, подконтрольную правительству Сирии. Такими мерами США рассчитывают усугубить охвативший Сирию топливный кризис и парализовать военные кампании Дамаска.

Провинция Идлиб

Источники в Twitter (@SophiaHammer3) сообщают, что подконтрольные террористам «Тахрир аш-Шам» в Идлибе медицинские пункты испытывают недостаток донорской крови. В течение минувшей недели в ходе наступления Сирийской арабской армии (САА) боевики понесли значительные потери, в том числе многие террористы получили ранения. Донорской крови на всех не хватает, поэтому бандформирования, подконтрольные запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусре», развернули в Идлибе пункты забора донорской крови, куда в принудительном порядке сгоняют десятки «добровольцев».

Провинция Хама

Террористы бандформирований «Свободной сирийской армии» (ССА) на севере Хамы обстреляли правительственные силы с использованием противотанковых ракет. Как пишет информационный источник боевиков в Twitter (@AlnasarArmy), в районе освобожденного САА населенного пункта Аз-Закят были уничтожены два транспортных средства САА, несколько сирийских военных были убиты. Эти сведения, однако, нуждаются в проверке.

Провинция Хасака

«Демократические силы Сирии» (SDF) утверждают, что предотвратили теракт в провинции Хасака. Как сообщает курдское агентство Hawar News, в ходе зачисток «спящих ячеек» группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в городах Хасака и Камышлы была задержана сторонница и вдова боевика ИГИЛ1, которая планировала взорвать на себе пояс смертника утром в мусульманский праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Ирак

Иракские силы безопасности уничтожили нескольких террористов-смертников «Исламского государства» в провинции Дияла. Как сообщает сирийское агентство SANA, четверо боевиков планировали совершить теракты в Дияле в праздник Ид аль-Адха, который наступает 11 августа.

Также иракское агентство Ugarit Post сообщает о задержании в иракском Синджаре крупной партии контрабанды из Сирии. Отмечается, что благодаря точным разведданным, переданным сирийской стороной, в районе Синджара была задержана крупная партия лекарств, контрабандой провезенных через границу.

1 Организация запрещена на территории РФ.