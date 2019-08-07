Подруга Вербер выдвинула криминальную версию смерти бизнес-леди

Москва, 7 августа. Причиной смерти фешен-директа ЦУМа Аллы Вербер может быть отравление. Такую криминальную версию выдвинула в среду подруга известной бизнес-леди — Алена Кравец.

По ее словам, Вербер управляла ЦУМом в Москве и ДЛТ в Петербурге, где крутились огромные деньги, поэтому у нее всегда были завистники и недруги.

«Ее отравили. Надеюсь, вскрытие покажет криминальный характер этой смерти. Слишком много подозрительных моментов и темных пятен в этой истории со смертью на итальянском курорте. Возможно, Алла с кем-то не поделилась или залезла на поляну чьих-то интересов», — рассказала Кравец порталу «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что Вербер скончалась во время отпуска в Италии на 62-м году жизни. Женщине стало плохо во время ужина, и ее экстренно доставили в больницу Форте-дей-Марми. Согласно предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Кроме того, врачи диагностировали отказ всех органов. Точную причину смерти можно будет назвать только после вскрытия.

По словам телеведущей Ксении Собчак, Вербер весь год болела и перенесла на ногах два воспаления легких. Кроме того, около 10 лет назад у нее был диагностирован рак крови, однако в 2013 году женщина публично заявила, что ей удалось победить онкологическое заболевание.

Представители ЦУМа в официальном комментарии после смерти фешн-директора магазина Аллы Вербер подчеркнули, что без нее невозможно представить индустрию моды.

Алла Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Она заслужила титул одной из самых успешных бизнес-леди страны.