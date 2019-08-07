В Совфеде посоветовали Зеленскому упростить посещение Марса в ответ на слова о Крыме

Киев в ближайшее время планирует утвердить «положение об упрощении получения разрешения для посещения Крыма», об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Турцию.

«Уверяю всех вас, Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемой. Мы понимаем, как важно для вас (крымских татар. — Прим. ФАН) навещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма», — сказал Зеленский.

Член комитета Совета Федерации Ольга Тимофеева в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнула, что высказывание президента Украины является не более чем популизмом, и в шутку посоветовала ему упростить посещение Марса.

«Украина не имеет никакой юрисдикции над Крымом. Единственное, что украинская сторона может сделать — это официально обратиться к руководству Российской Федерации и согласовывать свои действия в отношении Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Все заявления Украины относительно Крыма — это не более чем заявления, не имеющие никаких юридических последствий. Это все равно, что если бы Зеленский выступил с заявлением о разрешении посещения Луны или Марса», — говорит российский политик.

По словам сенатора от Севастополя, украинский президент своим заявлением пытался выслужиться перед Анкарой. Но его слова в любом случае никак не отразятся на реальном положении дел.

«Я полагаю, что, так как заявление было сделано в Турции, то оно являлось обращением к турецким коллегам, якобы им будет предоставлена возможность более свободно посещать Крым, я это интерпретирую именно так. Но повторюсь, Зеленский не уполномочен каким-либо образом влиять на пересечение крымской границы представителями какой-либо страны. Все контакты иностранных представителей с Крымом могут осуществляться только по линии министерства иностранных дел России», — продолжает российский политик.

В заключение она напомнила, что жителям соседнего государства никто не мешает приезжать на полуостров и свободно отдыхать.

«Граждане Украины свободно посещают Крым, препятствий им никто не чинил, не чинит и не планирует чинить. Это заявление было адресовано именно турецким партнерам, что якобы им снимают ограничения по пересечению крымской границы. Но еще раз: Крым — территория Российской Федерации. Соответственно, любые действия иностранных граждан на территории нашей страны регламентируются соответствующими органами Российской Федерации», — резюмировала Ольга Тимофеева.

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что воссоединение Крыма с материковой частью страны стало следствием «противостояния великих держав». В действительности Крым снова стал частью России в 2014 году, соответствующее решение жители полуострова приняли на референдуме. Согласно итогам голосования, более 95% крымчан высказались за единство с РФ.