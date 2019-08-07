Разбогатевшая Россия получила свободу рук на финансовой войне США и КНР

Решение комитета по открытым рынкам (FOMC) Федрезерва США понизить свою учетную ставку до 2—2,25% годовых по всем законам экономики должно было привести к удешевлению доллара, а также к снижению спроса на «трежерис» при одновременном росте фондовых и сырьевых рынков.

И первые день-полтора все шло по плану — пока президент США Дональд Трамп не сообщил о том, что до подписания окончательного текста американо-китайского соглашения через месяц повысит пошлины на часть импортируемых из КНР товаров общей стоимостью 300 млрд долл. И тут все завертелось в обратную сторону.

В Пекине заявили о полном прекращении закупок американской сельскохозяйственной продукции, а Народный банк Китая (НБК) начал снижать обменный курс юаня к доллару с целью компенсировать потери от введения Америкой новых импортных пошлин.

Фондовый индекс Доу-Джонса тут же рухнул на полторы тысячи пунктов (с 27100 до 25600), цена нефти марки Brent просела с 64 до 58 долл./баррель, обменный курс доллара поднялся (к евро — на 2%, к рублю — почти на 3%). Ну, а золото лишний раз продемонстрировало, что, в полном соответствии с решением базельского Банка международных расчетов, является сегодня не сырьевым товаром, а валютным активом номер один — цена «царского металла» взлетела с уровня 1420 почти до 1500 долл. за унцию, то есть сразу на 5,6% в подорожавших долларах.

Трамп тоже добавил огня, заявив, что поставит вопрос о признании КНР страной-валютным манипулятором и введении против нее соответствующих санкций. И только после того как НБК частично пошел на попятную, «чтобы ситуация на мировых рынках не вышла из-под контроля», ситуация немного стабилизировалась. Надолго ли — очень большой вопрос.

Во всей этой истории, которая еще далеко не закончена, важны, прежде всего, два момента.

Мир с Россией для Запада все дороже

Один момент, очевидный, состоит в том, что реальные возможности управления американской и мировой экономикой со стороны ФРС сегодня резко понизились, и пара твитов 45-го президента США оказывает на рынки большее воздействие, чем «судьбоносные» еще недавно решения FOMC. А ведь политические способы решения финансово-экономических проблем, как правило, имеют тенденцию очень быстро перерастать в военно-политические.

С этой точки зрения чрезвычайно важным является факт «российского блока» на любую вероятную масштабную агрессию США и их союзников по «коллективному Западу» в любой точке Земного шара. Устранить его можно только путем смены власти в РФ, но ни многолетние санкции, ни нынешние попытки под любым предлогом устроить «майдан» в Москве не дали, к счастью, никакого результата.

Нельзя сказать, что дорога к переговорам с Кремлем для кого-то из западных лидеров сегодня закрыта. Но здесь проблема в том, что никто из этих лидеров — во всяком случае, публичных, официальных — не может в полной мере отвечать ни за свои слова, ни, тем более, за дела.

Даже Трамп, при всей своей внешней «крутости», является, образно говоря, американским аналогом играющего роль президента Украины Владимира Зеленского. Здесь цена вопроса значительно выше их уровня компетенции и ответственности, причем растет она с каждым днем. Так что, условно говоря, ждем нового визита Генри Киссинджера в Москву. Или визита нового Генри Киссинджера…

Во всяком случае, уже сегодня из Вашингтона в Москву поступил срочный запрос о возобновлении переговоров по стратегической безопасности, на которых наверняка будет поставлен вопрос не только о количестве носителей и боезарядов, но прежде всего о новом статус-кво между «коллективным Западом» и Россией.

Почему президент США развернулся на 180 градусов?

А вот второй момент далеко не очевиден. И состоит он в том, зачем это Трампу понадобилось срочно, почти моментально перечеркнуть решение ФРС о снижении учетной ставки, которого он сам — по крайней мере, на словах — так долго добивался. Разве ему не нужен рост фондовых рынков, повышение конкурентоспособности американских товаров благодаря дешевому доллару? Не требуется снижение стоимости обслуживания федерального долга? Ведь все это входило в программу «Make America Great Again!», с которой нью-йоркский миллиардер шел на президентские выборы в 2016 году.

Да, все это так. Но гораздо важнее для Трампа — победа и на следующих президентских выборах, которые должны состояться 3 ноября 2020 года. А одним из краеугольных камней фундамента этой победы является финансовая свобода рук для нынешнего хозяина Белого дома. Эту свободу рук «Большой Дональд» получил 25 июля, когда американский Конгресс 284 голосами против 149 одобрил безлимитное по объему, но ограниченное по времени концом 2020—2021 финансового года повышение потолка федерального долга.

Видимо, согласие на это со стороны Демократической партии и ряда республиканцев, ангажированных «глубинным государством», было получено не только из-за опасений дефолта и дальнейшего «проседания» международных позиций Соединенных Штатов, но и в обмен на определенные уступки со стороны Трампа и Ко. Одной из таких уступок, судя по всему, и стал неожиданный разворот 45-го президента США от поддержки «слабого доллара» к поддержке «сильного доллара».

Что ждет Россию и рубль?

В связи с описанными выше событиями в экспертном сообществе активно обсуждается вопрос о том, какое влияние это может оказать на российскую экономику и политику.

В негативе, как обычно, недостатка нет: мировой спрос и, соответственно, цены на сырье, включая углеводородные энергоносители, которые остаются важнейшей статьей доходов бюджета РФ, падают, курс рубля тоже должен снизиться, а это, в свою очередь, скажется на реальных доходах населения. Вот и перевод значительной части золотовалютных резервов страны из доллара в юань вследствие девальвации китайской валюты привел к потерям — и так далее, и тому подобное.

Все это, разумеется, правда, только правда и ничего, кроме правды. Но далеко не вся правда. Как уже не раз отмечалось, российская валюта является одной из самых недооцененных в мире, ее номинальный обменный курс примерно в 2,5 раза ниже, чем паритет покупательной способности рубля к доллару. При этом золотовалютные резервы России, согласно данным ЦБР, на 1 июля превысили отметку 518 млрд долл., что значительно превышает весь внешний долг страны, государственный и корпоративный, — даже без учета российских корпоративных активов за рубежом.

Поэтому любое решение по курсу российской национальной валюты не будет носить вынужденного какими-то внешнеэкономическими факторами характера — здесь у правительства и Банка России сохраняется почти абсолютная степень свободы.