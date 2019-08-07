Ученые развеяли самый популярный миф о кофе

Москва, 7 августа. Американские специалисты исследовали влияние кофеина, алкоголя и никотина на человеческий сон. Как сообщается в научном журнале Sleep, ученые выяснили, что употребление кофе не повышает риск бессонницы.

Сотрудники Флоридского Атлантического университета и Гарвардской медицинской школы провели эксперимент, который доказал, что ежедневное употребление напитков с содержанием кофеина не влияет на качество сна. Специалисты наблюдали за добровольцами на протяжении 14 лет и не зафиксировали у них бессонницу из-за употребления алкоголя и кофеина перед сном.

Всего в исследовании приняли участие 785 человек, сообщает «Мир 24». Их задачей было записывать в дневник количество выпитых в течение дня алкогольных и кофеиносодержащих напитков, а также выкуренных сигарет. По итогам эксперимента ученые сделали выводы, что никотин и алкоголь повышают риск бессонницы. Они выявили, что даже одна выкуренная перед сном сигарета может вызвать недосып примерно на 40 минут. Однако употребление кофе за четыре часа до сна не оказывает негативного воздействия на человеческий организм.

Отметим, что специалисты не учитывали индивидуальные особенности людей во время проведения исследования. Также ученые утверждают, что лучшее время для употребления кофе — с 9.30 до 11.30. Именно утром кофе будет оказывать позитивное воздействие на человека.