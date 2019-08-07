Дачу Брежнева продали в Ялте за 1,2 миллиарда рублей

Симферополь, 7 августа. Пансионат «Глициния» в Ялте, который считается дачей Никиты Хрущева, Леонида Брежнева и других руководителей СССР, продали за 1,2 миллиарда рублей, сообщила министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Анна Анюхина.

Анюхина отметила, что сделка по продаже дачи Брежнева состоялась примерно месяц назад. Новый владелец «Глицинии» является российским юридическим лицом. Уточняется, что за объект новый хозяин заплатил 1,2 миллиарда рублей.

«Пока юридическое лицо вам не могу сказать», — заметила Анюхина.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил о продаже знаменитой дачи еще в марте этого года. Он уточнил, что соответствующее предложение было озвучено в министерстве имущественных и земельных отношений Крыма. Спикер Госсовета республики добавил, что проблем с реализацией пансионата «Глициния» быть не должно.

В «Глицинии» с 1956 по 1989 годы отдыхали и работали руководители СССР, в частности Хрущев, Брежнев, а также Юрий Андропов, Михаил Горбачев. Государственная дача находится в поселке Нижняя Ореанда (Ялта) на берегу моря. Пансионат находится на территории, на которой расположен садово-парковый ансамбль площадью в 27 гектар, а также собственный 700-метровый пляж.

В годы нахождения Крыма в составе Украины принадлежала госуправлению делами украинского президента.