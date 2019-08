Вилли Токарев посвятил последнюю песню Чечне и Кадырову

Вилли Токарева больше нет... Можно по-разному относиться к его жизни и творчеству. Я, например, не являюсь его фанатом. Однако, невозможно отнять этой энергии, оптимизма и веры в самого себя и в своё дело. Я хорошо помню, как мы, совсем ещё юные, украдкой слушали его «вещи» о нелегкой судьбе советских эмигрантов, что терялись в гламурных трущобах нью-йоркских небоскребов и авеню. Вилли, безусловно, внёс в эту тяжкую суету чужбины нечто своё, помогающее не только выжить, но и жить. Жить в надежде на маленькое, но собственное счастье... Ну, а эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того как остановилось его сердце...

