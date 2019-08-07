Вилли Токарев посвятил последнюю песню Чечне и Кадырову

Грозный, 7 августа. Последняя песня американского и российского шансонье Вилли Токарева была посвящена Чечне и главе республики Рамзану Кадырову, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.
По словам Умарова, песню Токарева он получил от супруги артиста, передает Национальная служба новостей.
«Эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того, как остановилось его сердце…» — констатировал чеченский министр.
«Кто стал деревья в Грозном сажать, думать, мечтать о мире? — говорится в последней песне Токарева. — Кто заставил Чечню уважать? Это Рамзан Кадыров!»
Опубликованный Умаровым в Instagram отрывок песни заканчивается фразой: «Чечня — это значит кадыровский стиль».
Вилли Токарева больше нет... Можно по-разному относиться к его жизни и творчеству. Я, например, не являюсь его фанатом. Однако, невозможно отнять этой энергии, оптимизма и веры в самого себя и в своё дело. Я хорошо помню, как мы, совсем ещё юные, украдкой слушали его «вещи» о нелегкой судьбе советских эмигрантов, что терялись в гламурных трущобах нью-йоркских небоскребов и авеню. Вилли, безусловно, внёс в эту тяжкую суету чужбины нечто своё, помогающее не только выжить, но и жить. Жить в надежде на маленькое, но собственное счастье... Ну, а эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того как остановилось его сердце...
Чеченский министр высоко оценил вклад Токарева в музыку. Он отметил, что не является фанатом творчества шансонье, однако признался, что заслушивался его песнями с друзьями в юности, пишет «Взгляд».
«Невозможно отнять этой энергии, оптимизма и веры в самого себя и в свое дело», — заметил представитель республики.
Напомним, Токарев скончался 4 августа. Исполнитель ушел из жизни в возрасте 84 лет. Последние недели шансонье провел в онкологическом отделении одной из столичных больниц. Токарев известен как автор многих популярных песен, также он активно снимался в отечественных фильмах.
Ранее близкий друг музыканта Николай Тамразов рассказал о похоронах артиста. Он отметил, что их могут перенести, передает телеканал «360».