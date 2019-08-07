Названа дата президентских выборов в Тунисе

Тунис, 7 августа. Президентские выборы стартуют в Тунисе 15 сентября, заявил в среду парламент страны. Участвующие в президентской гонке кандидаты должны будут зарегистрироваться со 2 по 9 августа, сами же избирательные кампании пройдут со 2 по 13 сентября.

При этом парламент Туниса отклонил призывы перенести голосование в связи со смертью президента Беджи Кейда Эссебси, который возглавлял государство с 2014 года. Сегодня на пост лидера страны претендуют действующий вице-президент Абдель Фаттах Муру (выдвигается от исламистской партии Ennahda), премьер-министр Юсеф Чахед (партия Tahaya Tounes), экс-премьер Мехди Йомаа и бывший временный президент Монсеф Марзуки.

Напомним, что президент Туниса Бежи Каид ас-Себси скончался 25 июля в возрасте 92 лет. Он был похоронен в субботу, 27 июля.

Ситуация в Тунисе обострилась после революции 2010-2011 года. Результатом социальных потрясений стало резкое ухудшение экономики, рост безработицы, уровня преступности и исламизации.