Пентагон и Турция разыгрывают «курдский гамбит» на границе Сирии

В Пентагоне считают неприемлемым решение Эрдогана провести военную операцию на севере Сирии и намерены «не допустить односторонних действий Анкары». С таким заявлением выступил в ходе визита в Японию новый глава Пентагона Марк Эспер.

Министр обороны США заявил, что планы нового вторжения в Сирию «противоречат интересам Турции».

«Мы собираемся предотвратить любые односторонние вмешательства, которые вредят тем взаимным интересам, которые Соединенные Штаты, Турция и «Демократические силы Сирии» разделяют в Северной Сирии, — заявил Эспер. — Надеюсь, все удастся».

Соединенные Штаты, подчеркнул министр, не намерены отказываться от поддержки сирийских курдов — несмотря ни на какие осложнения в отношениях с Турцией.

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о скором начале новой военной операции на севере Сирии с целью создать «зону безопасности», которая нарушит связи между действующими на территории Турции террористами «Рабочей партии Курдистана» и курдскими бойцами в Сирии, обозначило очередной этап в развитии конфликта между Турцией и США. В то время как политики с обеих сторон подчеркивают «важность сотрудничества НАТО с Турцией» и «ценность Турции для интересов США», цели и устремления двух стран относительно Сирии расходятся все дальше.

Проамериканские курдские формирования готовятся к отчаянной обороне — однако понимают, что устоять против турецкой армии они смогут только в случае, если американские силы прикроют их с воздуха.

«Если американцы обеспечат защитный «зонт», то Эрдогану плохо будет, потому что наших курдов около 80 тысяч, и они хорошо вооружены. Они им [туркам] отпор такой дадут, что мало не покажется. Если американцы их поддержат, то это может плохо кончиться для Эрдогана», — заявил представитель сирийских курдов в России Джавад Мухаммад в беседе с НСН.

США и курдские лидеры утверждают, что вторжение Турции даст новый шанс террористам из группировки «Исламское государство1» на востоке Сирии. В Пентагоне признали наконец — курдские силы оказались неэффективными в борьбе со «спящими ячейками» ИГИЛ1, и группировка продолжает наращивать свои возможности в регионе. Хаос, который неизбежно возникнет в ходе турецкого вторжения, даст террористам новые возможности для нанесения ударов и вербовки боевиков.

Однако Эрдоган непреклонен — Анкара рассматривает курдские силы в Сирии как «экзистенциальную угрозу» и не может оставаться безучастной, когда поток американского оружия идет от «Отрядов народной самообороны» (YPG), представляющих собой «костяк» проамериканских SDF, к курдским сепаратистам в Турции.

«Если Турция сегодня не сделает то, что необходимо, завтра она заплатит куда большую цену», — объявил президент Турции.

По последним данным, озвученным сегодня, пока еще безымянная операция турецких войск должна начаться в период с 20 по 25 августа (ранее в профильных каналах Telegram распространялась версия, согласно которой турки пойдут в атаку после Курбан-байрама — то есть не раньше 16 августа).

На самом деле, как отмечают источники, Турция и Соединенные Штаты уже согласовали создание «зоны безопасности» на севере Сирии — однако по-разному смотрят на этот процесс. В то время как Анкара требует создания «зоны безопасности» шириной до 35 километров, в Вашингтоне уверены, что для безопасности Турции хватит и 15 километров и что контролировать эту зону должны силы международной коалиции с участием Турции, но не самостоятельные турецкие войска. Фактически США пытаются как обычно поставить под свой контроль любые операции союзников — тем более на Ближнем Востоке.

Разница очевидна: в случае, если турки получат 20-мильную зону, под их контролем окажется связывающая всю Северную Сирию автомагистраль М4. На этой территории, кроме прочего, находится военная база США на заводе французской компании Lafarge, где базируются французские спецназовцы из 13-го парашютного драгунского подразделения и американские военные. В рамках же американского плана возможности турецких сил будут сильно ограничены, а курдские группировки, напротив, сохранят практически все свои боевые возможности и смогут донимать турок в «зоне безопасности» бесконечным нападениями — как это происходит на территории северного Алеппо.

Однако на данный момент американцы выбрали совершенно неверную тактику для воздействия на Эрдогана, считает востоковед ВШЭ Андрей Чупрыгин. Давление и разговоры в приказном тоне могут лишь разозлить турецкого лидера, который и так крайне недоволен поведением США. В разговоре с Федеральным агентством новостей Чупрыгин напомнил, что «американцы обманули Турцию три раза»: накачав оружием сирийских курдов, отказавшись выдать Фетхуллаха Гюлена и отказав в поставках «суперистребителя» F-35 после покупки российских ЗРК С-400.

«Поэтому любые разговоры или переговоры между США и Турцией по любым вопросам, связанным с сирийской проблемой, с иракской проблемой, с проблемой РПК, с проблемой коллективной безопасности на Ближнем Востоке, — они сейчас обречены на стопроцентный провал, вне зависимости от того, насколько положительные и благородные цели они преследуют. В ситуации, которую американцы сконструировали с Турцией, Эрдоган никогда не пойдет ни на какие уступки и ни на какие шаги в сторону Соединенных Штатов, — подчеркнул собеседник ФАН. — Он будет ждать, когда шаг будет сделан оттуда, и я его понимаю: мол, вы нас обманываете на деньги — а почему мы должны с вами разговаривать? Верните либо деньгами, либо товаром, а потом уже давайте разговаривать».

Эксперты подчеркивают: Эрдоган в любой момент может вновь перенести начало операции против курдов, как это происходило уже неоднократно. В случае если Штатам удастся договориться с турецким лидером на другом фронте (например, выторговать приостановку введения в строй комплексов С-400 в обмен на начало поставок F-35), ситуация опять может быть «поставлена на паузу».

«Турция уже неоднократно пыталась начать эту операцию, пыталась начать ее еще в прошлом году, но США отвечают дипломатическими методами, а также выдвигая на границу Сирии дополнительные силы — рейнджеров и другие подразделения, которые развернуты в провинциях Ракка и Хасака. Тут вопрос не в военном отношении: неслучайно турки, угрожая операцией, оставляют лазейку, требуя от США навести порядок в Восточной Сирии и прекратить поддержку группировок, связанных с «Рабочей партией Курдистана», прекратить поставлять вооружение и технику, а также проводить обучение этих группировок. США эти требования игнорируют, соответственно, вероятность более жестких действий со стороны Турции повышается, — отметил Борис Рожин. Неслучайно первые комплексы С-400 Турция собирается разворачивать на прикрытие районов предстоящей операции в Телль-Абъяде, Кобани (Айн аль-Араб) и, само собой, Манбидже — там, где может потребоваться «воздушный зонтик», чтобы США не чувствовали бесконтрольного господства в воздухе».

Замдиректора Лиги военных дипломатов Сергей Калмыков также предположил, что Вашингтон использует все «скрытые» каналы для того, чтобы договориться с Анкарой, до тех пор, пока не станет слишком поздно на фоне становящегося все более жестким противостояния между Турцией и США.

«Прямого столкновения все избегают, а столкновение [в случае начала военной операции Турции] очень возможно. Поэтому за кадром идет активная работа — и по линии спецслужб, и другими методами — с тем, чтобы избежать явного противостояния. Противостояние между США и Турцией уже идет очень остро по другим направлениям, но его не так видно. Доходить до горячей фазы никто не хочет, но и отступать никто не хочет, поэтому мы с вами на протяжении уже достаточно длительного времени видим, насколько сложно в этом регионе решаются любые вопросы — и с курдами, и с ИГИЛ, — отметил собеседник ФАН. Безусловно, стороны будут маневрировать — практически на грани фола — и никто не захочет взять на себя ответственность и предстать в качестве «мальчиша-плохиша», который выстрелил другому в спину. Но ситуация крайне острая, и США заинтересованы в том, чтобы ситуация максимально долго сохранялась в таком формате».

Заявления курдов и США о возможности возрождения «Исламского государства» (запрещенная в России группировка) в случае операции на севере Сирии следует понимать как угрозы со стороны Вашингтона, уверен Калмыков: ведь никто не забыл, что у США есть каналы для взаимодействия с террористами.

«Это запугивание. У США есть возможности — и мы слышали неоднократно о закулисных контактах между американскими спецслужбами и главарями ИГИЛ. Эти контакты, безусловно, продолжаются, поэтому у США есть возможности, финансовые и политические, подлить там масла в огонь. Так что это угроза, и у США есть возможности для ее осуществления, — подчеркнул Сергей Калмыков. — Впрочем, понимание этого может еще больше консолидировать Россию, Турцию и Иран».

1 Организация запрещена на территории РФ.