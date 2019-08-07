Пост в Instagram Пугачевой о смерти знаменитости напугал фанатов

Москва, 7 августа. Российская эстрадная певица Алла Пугачева вызвала настоящий ажиотаж среди своих поклонников, опубликовав в Instagram двусмысленный пост, посвященный кончине топ-менеджера ЦУМа Аллы Вербер.

Примадонна опубликовала фотографию горящей свечи с подписью «Прощай, Алла». Многие поклонники Пугачевой, не сразу поняли, кому адресованы соболезнования. Подписчики предположили, что данный пост посвящен самой Примадонне.

«Не поняла, она что умерла?» — спрашивает valerivasilchenko.

«Блин, у меня аж внутри екнуло все. Алла Борисовна дай бог Вам здоровья на долгие годы», — пишет пользователь 777happy_together777.

«Боже, аж сердце закололо. Нельзя же так пугать! Алла Борисовна здоровья вам. Алла Вербер вечная память», — отмечает lizadepp_666.

«Ну, так постить нельзя!!! Пугачева Алла пример всем и стимул!!! Пусть живет очень долго!!! Я аж испугалась!!! А Алле Вербер Царствие Небесное!!!» — пишет marinabibikova1980.

«Сама была в шоке, Интернет еще барахлит. Слава богу жива Пугачева, 100 лет значит ей жить. Вербер Алле царство небесное. Земля пухом» — отмечает ludok6701.

«Я подумал что Пугачева померла, ну и ты даешь пугачиха», — пишет rafael_d.

«Ужас, чуть инфаркт не стукнул, открываю и сразу такое, осторожней то нельзя как то было», — отмечает svetlanaridder.

Напомним, топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер скончалась 6 августа на 62-м году жизни в больнице Форте-дей-Марми в Италии. По предварительным данным, причиной смерти Вербер стал инфаркт. Топ-менеджер ЦУМа занималась закупкой товара для престижных российских магазинов, а также формировала новых коллекций. По данным СМИ, с 2008 года Вербер боролась с раком крови.