Зеленский на встрече в Турции пообещал вернуть Крым Украине

Симферополь, 7 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым обязательно вернется в состав украинского государства. Когда именно это произойдет политик, правда, не уточнил, однако заверил, что «точно знает», что этот день настанет.

С таким заявлением он выступил перед крымскотатарской общиной в Турции 7 августа.

«Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину», — сказал Зеленский.

В этот день, по его словам, «разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом», а после этого в истории полуострова будут только «счастливые праздники». Помимо этого украинский президент выразил признательность общине за оказываемую поддержку Украины, а также помощь в оздоровлении украинских детей на курортах Турции, пишет издание Obozrevatel.

В Анкару Зеленский прибыл 7 августа для встречи президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, в рабочем графике главы Украины — встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Напомним, Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине в 2014 году. Жители полуострова отказались признавать новые киевские власти и провели всеобщий референдум, по итогам которого приняли решение о воссоединении с Российской Федерацией. Киев волеизъявление крымчан считает нелегитимным и отказывается считать полуостров территорией России.