Недобросовестные графологи «кинули» Соболь на 3,5 млн рублей

Москва, 7 августа. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова посоветовала юристу «ФБК» Любови Соболь взыскать деньги за проведение экспертизы подписей избирателей с экспертов, к которым она обращалась.

6 августа рабочая группа Центризбиркома рассмотрела жалобу Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за фальсификаций подписных листов. Рабочая группа ЦИК рекомендовала оставить жалобу Соболь без удовлетворения. По итогам заседания рабочей группы ЦИК восстановил семь подписей в поддержку Соболь, которые ранее были признанны недействительными. Однако для регистрации Соболь кандидатом в депутаты Мосгордумы ей не хватает еще 232 достоверных подписи избирателей. Кроме того, в ходе заседания глава Центризбиркома Элла Памфилова поинтересовалась у Соболь, откуда у нее 3,5 миллиона рублей на экспертизу подлинности подписей избирателей.

В ходе заседания ЦИК 7 августа Памфилова посоветовала представителю Соболь Александру Помазуеву взыскать деньги за экспертизу подписей со специалистов, которые занимались этим вопросом.

«У вас есть сейчас основания с кандидатом взыскать те почти четыре миллиона рублей, которые вы заплатили за недобросовестную экспертизу по копиям документов, когда ни один уважающий себя эксперт не берется за эту работу», — сказала Памфилова.

Напомним, Соболь и другим «независимым кандидатам» из команды одиозного блогера Алексея Навального отказали в регистрации кандидатами в депутаты Московской городской думы. Причиной отказа послужило большое количество брака в подписных листах в поддержку Любови Соболь. По данным Московской городской избирательной комиссии, в подписных листах Соболь было обнаружено 14,67% недействительных подписей, что на 4,67% превышает допустимый законом порог в 10%. В подписных листах сторонницы Навального были обнаружены «мертвые души», а также автографы несуществующих жителей Москвы.

Кроме того, 29 июня сотрудники столичной полиции обнаружили подпольную «фабрику» по рисовке подписей. На «фабрике» осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку Соболь, Яшина и других так называемых «независимых кандидатов» из команды Навального.