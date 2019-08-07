Брюссель, 7 августа. Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Брюссель ждет от США разъяснений по планам введения санкций из-за проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2».

Журналисты поинтересовались у Итконен, какие шаги предпримет Брюссель в случае введения Вашингтоном санкций против компаний, задействованных в «Северном потоке — 2».

«Что касается санкций [ США по «Северному потоку — 2»], мы следим за этой ситуацией и ждем дополнительной информации от США по этой проблеме», — ответила представитель Еврокомиссии.

Введение санкций по «Северному потоку — 2» поддержали 20 членов комитета по иностранным делам Сената Конгресса США. Против выступили только два человека.

Авторами инициативы выступили республиканец от штата Техас Тед Круз и демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин. Предлагаемые сенаторами ограничения предусматривают санкции против лиц и компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства газопровода, а также предоставляют финансовую и техническую поддержу или обеспечивают страхование таких судов.

Особое негодование в США вызывает деятельность двух строительных компаний — швейцарского подрядчика Allseas, а также итальянской фирмы Saipem. Организации занимаются укладкой труб для «Северного потока — 2».

Документ Круза и Шахин направят на утверждение полным составом верхней палаты Конгресса. Предложение должно получить одобрение Палата представителей, после чего указ о новых санкциях подпишет американский президент Дональд Трамп.