«Википедия» лжет про Крым, банит ФАН, гонит русофобию и цензурирует несогласных

Парадоксально, но факт: цензуры в «Википедии» вроде как нет, но… она есть — и цветет буйным цветом. На страницах американской сетевой энциклопедии легко найти статью «Цензура» и даже специализированную статью «Цензура Википедии», повествующую, например, о «недопустимом» государственном контроле, который ввел в отношении этого интернет-ресурса Китай.

Однако при всем желании вы не найдете на заглавных страницах проекта описания жесткого механизма собственной цензуры «Википедии» в отношении других. В рамках которого очень небольшая группа руководителей проекта присвоила себе монополию на истину и произвольную оценку «правильности» подаваемой в энциклопедии информации.

Оруэлл рыдает

Несколько дней назад администрация «Википедии» решила блокировать любое использование сайта Федерального агентства новостей и ссылок на его материалы в своих статьях. Формально это действие было выполнено путем внесения ФАН и еще трех российских СМИ в так называемый «спам-лист» проекта, который не позволяет участникам в дальнейшем упоминать материалы «забаненных» изданий.

При этом политическая составляющая блокировки ФАН администраторами «Википедии» даже не скрывалась. На странице обсуждения блокировки нетрудно найти первый комментарий, в котором наше агентство обвинили в «крайне агрессивных» высказываниях о «деятельности авторитетных организаций», под которыми подразумевался… Московский центр Карнеги, официально внесенный в реестр иностранных агентов в России.

Забавно, что наибольший гнев доморощенных цензоров вызвала кропотливая аналитическая работа ФАН, связанная со сбором информации о подрывной деятельности иностранных агентов в России. Пожалуй, это можно считать определенным признанием наших усилий: если кто-то пытается тебя отцензурировать, значит ты накопал что-то действительно важное.

В дальнейшем обсуждении администраторы «Википедии» открыто признают, что информацию о российских событиях они предпочитают искать «на иноязычных ресурсах», в то время как в материалах ФАН отсутствует-де «настоящий эксклюзив». Что подразумевается под таким утверждением, сказать трудно, но, судя по всему, о событиях в России администраторы «Википедии» действительно узнают из иностранных газет.

Показательно и то, что блокировка ФАН была осуществлена в самом грубом, «тотальном» варианте: на сегодняшний день в «Википедии» вообще невозможно создать какие-либо страницы с упоминанием материалов нашего агентства, вне зависимости от их содержания. Администраторы «Википедии» пошли даже дальше собственных инструкций: во время обсуждения случая с ФАН один из них пообещал создать программного бота, чтобы «поудалять этот мусор из статей... еще до итога (обсуждения) здесь».

В общем, Джордж Оруэлл вряд ли мог представить, что его роман «1984» можно буднично реализовать в современной нам цифровой реальности — без затратного использования типографий для печати «правильных» газет или энциклопедических статей задним числом.

Так ли свободна «Википедия»?

Надо понимать, что «Википедия» — это ни разу не свободный проект, а сайт, предельно жестко цензурируемый и модерируемый очень ограниченной группой людей, на внутреннем, строго неофициальном жаргоне называемых «операторами». Интересно, что слово «оператор», употребленное в отношении управляющих «Википедией», запрещено, оно вымарывается из любых служебных документов проекта, с заменой его на нейтральное «администратор».

При этом любой участник, который осмелился критиковать операторов, сразу подвергается блокировке и обзывается «провокатором» и «виртуалом», а его правки, даже если в них говорится правда, быстро откатываются с использованием вики-движка. А всякая критика самой «Википедии» тут же обзывается «оскорблением», считается «вандализмом» и подрывом функционирования проекта.

Доходит до курьезов: задним числом в «Википедии» правят не только страницы, но даже личные сообщения неугодных участников проекта! Способность вики-движка хранить всю историю правок позволяет легко найти такие объекты.

В своей работе «Википедии» пытается максимально монополизировать информационное пространство, всячески мимикрируя под «стопроцентно общественный» проект. При этом операторы ресурса удаляют любые упоминания об альтернативных проектах — например, о российской «Викиреальности» или «Традиции», о «Лукоморье» интернет-гиков или народной американской «Консервапедии», которые, как и ФАН, считаются якобы «спамом».

При политике полного отсутствия контроля над «небожителями» «Википедии» со стороны простых участников прослойка операторов превратилась в закрытый клуб, где все решения принимаются по принципу «ты мне — я тебе».

Как же мотивируют свои решения операторы «Википедии»? Часто они принимаются ситуационно, исходя из неафишируемых политических и жизненных убеждений. Ведь их «уголовный кодекс» для блокировок — это хаотичный и противоречивый набор страниц «Чем не является «Википедия», из которого можно при желании вывести любое цензурное решение.

Кстати, в этом наборе страниц написано: «В «Википедии» нет цензуры». Но, в точности по Оруэллу, «возможны исключения». Оказывается, на ресурсе цензуры нет… «за исключением случаев, когда это противоречит существующим правилам, принципу нейтральной точки зрения и законодательству Соединенных Штатов Америки, где расположены серверы «Википедии».

Вики-русофобия

На деле это приводит к тому, что из, казалось бы, энциклопедических статей о сексуальных меньшинствах и половых извращениях в «Википедии» последовательно удаляется критическая точка зрения. А в статьях, повествующих о спорных моментах российской и советской истории, зачастую приводится максимально русофобская точка зрения. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть список правок таких статей, как «пакт Молотова-Риббентропа» или «Катынский расстрел». Из них неоднократно удалялись любые альтернативные документы и объяснения, в результате чего в итоговом тексте осталась лишь «единственно верная» версия.

Есть «свое» мнение у «Википедии» и по части государственных границ России. В частности, согласно решению операторов проекта от 2010 года, во всех статьях о Курильских островах необходимо в обязательном порядке, прямо в заглавии, указывать японское название острова, а также японскую префектуру, к которой данный остров относился бы, входи он в состав Японии. Любые же правки такого рода утверждений должны приводить к немедленной блокировке пользователей, их вносящих.

Стоит ли удивляться, что в вопросе Крыма «Википедия» переплюнула даже Google, который рисует полуостров на российских и украинских картах с разными государственными границами. В российской «Википедии» запрещено размещать флаг страны на странице с описанием полуострова, в то время как в украинской «Википедии» соответствующий флаг вполне себе на месте.

«Википедия» не выполняет даже судебные запреты российских судов, часто по издевательским причинам. Например, статью «динамит», включающую способы изготовления этого взрывчатого вещества, «Википедия» не блокирует по причине… одного слэша в имени страницы (http:/ вместо http://). Полный список своих нарушений российских законов «Википедия» горделиво ведет на своих страницах, никак не скрывая их.

Показательно и отношение «Википедии» к вопросу русофобии. Если в русском варианте статьи это явление разбирается более-менее непредвзято, то в украинской статье вы неожиданно находите для себя раздел «Российская агрессия против Украины», а сам текст начинается с утверждения, что «русофобия — это вид пропаганды и противостояния критике России».

Надо ли говорить, что в украинской версии «Википедии» полное раздолье получила откровенная пропаганда нацизма? В отдельной статье, к примеру, пиарятся художества Евгения Карася, лидера «праворадикальной организации С14» и участника (sic!) «російсько-української війни». Кто таков? Активист «Евромайдана», убийца гражданских лиц в Донбассе и откровенный мерзавец, назвавший сожжение людей в одесском Доме профсоюзов «торжеством жизни и добра».

При этом национальная принадлежность, формально заявленная «Википедией» в качестве «прописки» языковых страниц проекта, на деле является языковой — и судьбу русской «Википедии» вершат отнюдь не жители России. Показательно, что процесс обсуждения блокировки ФАН был в итоге завершен… оператором из Минска. Хорошо, что не из Вашингтона. Хотя — кто знает?

Вместо короткого заключения

Так уж совпало, что в «Википедии» на протяжении почти пяти лет была статья «Анпилогов Алексей Евгеньевич» про автора этих строк. Кто ее создал, я не знаю. Произошло это после того, как в печать ушла моя книга «Мир на пике, мир в пике» о проблемах современной энергетики.

Интересно, что в описании статьи меня почему-то назвали «луганским публицистом», хотя в Луганске я был лишь три раза в своей жизни, последний раз приехав в этот город на два месяца в 2014 году — в самое тревожное время в его новейшей истории.

В то же время моя работа в газетах «Завтра» и «Взгляд», на телеканале «Звезда» и в ФАН, а также регулярные публикации в журнале «Изборский клуб» оказались за пределами внимания «Википедии». Это, кстати, и послужило основанием для удаления статьи — один из операторов написал, что «не нашел» никаких значимых материалов «луганского пропагандиста Анпилогова».

Для меня это наглядное подтверждение интеллектуальной лени, зашоренности и политической ангажированности операторов «Википедии», которых совершенно не интересует ни содержание статей их собственного ресурса, ни реальная жизнь за пределами их уютного мирка.

Закончить рассказ о блокировке ФАН на «Википедии» стоит, пожалуй, фразой одного из участников обсуждения, доцента Томского политехнического университета, кандидата технических наук Евгения Мирошниченко. Да, в проекте есть и приличные люди, иначе бы «Википедия» уже скончалась давным-давно.

«Что это за аргументация такая, типа «это однозначно источники политической дезинформации»? — задается вопросом ученый. — У нас в статьях полно использования откровенно пристрастных и пропагандистских источников, всяких ОВД-инфо (который валит в сеть подряд любые загоны без проверки), Медузы, Би-Би-Си, публикаций ФБК Навального и так далее…. Источник согласно правилам признается годным или негодным по конкретному утверждению, а чтобы признать источник негодным в целом нужны системные и конкретные аргументы, а не отсылка к заплесневелой статье из РБК и не возгласы о том, что эти-де источники мне не нравятся — ибо пропаганда».

К сожалению, голос этого человека не был услышан. Операторам американского ресурса оказалось важнее исполнить цензурное требование, которое, без сомнения, вызвано желанием угодить стране, по законам которой и живет «Википедия».